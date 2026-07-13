Danas pretežno sunčano i toplo vrijeme

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo, na istoku promjenljivo oblačno, dok samo lokalno može biti kratkotrajne slabe kiše.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na jugu umjerena do jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zakona.

Maksimalna temperatura vazduha od 27 stepeni Celzijusovih do 33, u višim predjelima od 22.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je u Republici Srpskoj i FBiH jutros malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac 11, Han Pijesak 12, Čemerno 13, Bugojno, Ivan sedlo, Srebrenica, Kneževo, Šipovo, Mrkonjić Grad i Drinić 15, Jajce, Sarajevo i Ribnik 16, Foča, Drvar, Livno, Kalinovik, Višegrad, Šekovići i Gacko 17, Zenica, Bihać, Zvornik i Prijedor 18, Sanski Most, Novi Grad, Rudo, Banjaluka i Doboj 19, Tuzla i Srbac 20, Bileća 21, Bijeljina 23, te Gradačac, Mostar, Neum i Trebinje 24 stepena Celzijusova, prenosi Srna