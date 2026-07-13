U Srpskoj rođeno šest beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je šest beba, četiri djevojčice i dva dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
U porodilištima Gradiška i Banjaluka rođene su po dvije bebe, a Istočnom Sarajevu i
Zvorniku po jedna beba.
U porodilištima Gradiška i Banjaluka rođeni su po djevojčica i dječak, a Istočnom Sarajevu i Zvorniku po jedna djevojčica.
Poroda nije bilo u porodilištima Prijedor, Foča, Bijeljina, Trebinje i Nevesinje.
Podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni.
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