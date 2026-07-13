Njujorčani o stradanju Srba: "Nismo znali, ova kampanja nam je definitivno otvorila oči"

Po prvi put u istoriji u Sjedinjenih Američkih Država, priča o stradanju srpskog naroda predstavlja se kroz veliku međunarodnu multimedijalnu kampanju u samom srcu Njujorka.

Mnogi građani "Velike jabuke", kažu da nisu ni znali za stradanja Srba dok nisu vidjeli bilborde sa slikama. Kampanja Memorijalnog centra Republike Srpske im je otvorila oči.

Drugi dan kampanje Memorijalnog centra Srpske

"Nisam puno znala o srpskom narodu i svim patnjama kroz koje su prošli. Znam za Đokovića, ali nisam znala za patnju koja se tamo dešavala. Ova kampanja mi je definitivno otvorila oči, da istražujem dublje i tražim šta se dešava kao i o patnjama sa kojim se suočava srpski narod", kaže Nikol Ričards.

Nikol Ričards

"Nisam znala ništa o srpskom stradanju dok nisam šetala i vidjela kamione, imali su Kju-ar kod pa sam skenirala i bilo je interesantno naučiti o istoriji. Kao što sam rekla, nisam puno znala o tome. Veoma je bitno da znamo istoriji da ne ponovimo greške u budućnosti", rekla je Lordes Sosa.

Lordes Sosa

Srbija je pripadala bivšoj Jugoslaviji, a ja sam bila u Jugoslaviji i ubrzo je izbio rat. Mislim da je veoma bitno da se ovakve stvari promovišu, da se kaže cijelom svijetu o tome kako su Srbi patili i to će upozoriti i druge nacije", Amelia Mok

Amelia Mok

Srbi u Njujorku kažu da je ovo pravi način da se Amerikancima otvore oči i ukaže na žrtvu koju je podnio srpski narod,

"Slučajno sam naišao na bilborde koji emituju žrtve srpskog naroda u svim ratovima. Izgubili smo preko 2 miliona ljudi u 20. vijeku. Bitno je da radimo na kolektivnom sjećanju i da edukujemo Amerikance o žrtvi koju smo podnijeli. Recimo, jedan od mozgova operacije napada na Kule u Njujorku je učestvovao u ratu u BiH. Dosta ljudi koji su učestvovao u toj operaciji su bili u BiH u sastavu odreda El Mudžahedin koji se borio protiv nas. Presrećan sam što preuzeli inicijativu da pokažemo da smo mi bili žrtve i da smo branili i da smo svoji na svome. U Njujorku je bitno da obavijestimo javnost, mi ništa ne izmišljamo, samo želimo da kažemo ono što nije bilo rečeno. Amerikanci ne znaju ni svoju istoriju, a tek našu, ali globalna politička struja se mijenja i narodi sve više postaju svjesni ko je problem i u njihovim državama. Niko se nije brinuo dok su sjekli glave na Ozrenu i Kosovu, ali kada to dolazi kod njih sada postaju svjesni", kaže Marko.

Marko

Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić ističe da ova kampanja predstavlja najznačajniji međunarodni iskorak Memorijalnog centra Republike Srpske od njegovog osnivanja.

„Svijet poznaje velika imena srpskog naroda i njihov doprinos nauci, kulturi i sportu. Naš cilj je da međunarodnoj javnosti predstavimo i onaj dio naše istorije koji je nedovoljno poznat , stradanje srpskog naroda", poručio je Bojić.

Bojić poručuje da su došli sa dokumentovanim činjenicama, istorijskim izvorima i svjedočanstvima kako bi dali glas srpskim žrtvama, te je izrazio vjerovanje da svaka žrtva, bez obzira na nacionalnost, zaslužuje istinu, dostojanstvo i pamćenje.

Misija Memorijalnog centra Republike Srpske posvećena je tome da kulturu pamćenja izvede iz lokalnih okvira i učini je dijelom svjetskog dijaloga o stradanju civila, ljudskim pravima i očuvanju istorijskog pamćenja, poručio je Bojić.

Kampanja Memorijalnog centra o stradanju srpskog naroda

"Zato pokrećemo svjetsku kampanju „Learn About Serbian Suffering“ sa namjerom da dokumentovane činjenice o stradanju srpskog naroda postanu dostupne međunarodnoj javnosti. Uz podršku institucija Republike Srpske i srpske dijaspore širom svijeta nastavićemo da razvijamo ovu inicijativu i predstavljamo je u drugim svjetskim centrima“, poručio je Bojić.

Bojić se ujedno zahvalio Vladi Republike Srpske, Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Predstavništvu Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, predstavnicima srpske dijaspore, kao i gospodinu Aleksandru Saši Jovičiću, koji su pružili značajnu podršku realizaciji ove međunarodne kampanje.