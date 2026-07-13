Logo

Peking: Evakuisano više od 170.000 ljudi zbog prijetnje od poplava

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 09:41

Komentari:

0
Возач покушава да прође поред таласа који ударају о обалу уочи тајфуна Бави у Ћингдау, у источној кинеској провинцији Шандун, у недјељу, 12. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Chinatopix Via AP

Više od 170.000 ljudi evakuisano je u pokrajini Lijaoning, u Kini, zbog prijetnje od poplava usljed obilnih padavina, javio je Kineski državni radio.

U izvještaju se navodi da je do jutros u 6.00 časova po lokalnom vremenu evakuisano ukupno 171.412 ljudi, od kojih 156.933 u Fušunu.

Vlasti u nekoliko gradova naredile su da se privremeno zatvore vrtići, škole, firme i pijace.

Tokom naredna dva dana očekuju se obilne padavine sa grmljavinom i snažnim vjetrom u nekoliko gradova, a nivo vode u nekoliko rijeka je već značajno porastao, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kina

peking

Poplave

evakuacija

Komentari (0)

Pročitajte više

Огромни таласи ударају о обалу уочи тајфуна Бави у Венлингу, у источној кинеској провинцији Џеђанг, у петак, 10. јула 2026. године.

Svijet

Tajfun "Bavi" pogodio Istočnu Kinu

1 d

0
Руски председник Владимир Путин, десно, и кинески председник Си Ђинпинг врше смотру почасне гарде током церемоније добродошлице у Великој сали народа у Пекингу у среду, 20. маја 2026. године.

Svijet

Moskva i Peking uspješno završili zajedničku pomorsku vježbu

1 d

0
Превод на српски (ијекавица):Возачи покушавају да прођу кроз поплављену раскрсницу у Пекингу, у петак, 10. јула 2026. године

Svijet

Kina izdala najviši nivo upozorenja zbog tajfuna, otkazani letovi

1 d

0
900 и више змија плива у поплавама које су погодиле Кину

Svijet

Horor snimci nakon poplava u Kini: Zmije plivaju po ulicama

2 d

0

Više iz rubrike

Полицијско ауто

Svijet

Vraćali su se sa svadbe pa poginuli: 13 mrtvih u sudaru

26 min

0
Њујорчани о страдању Срба: "Нисмо знали, ова кампања нам је дефинитивно отворила очи"

Svijet

Njujorčani o stradanju Srba: "Nismo znali, ova kampanja nam je definitivno otvorila oči"

57 min

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Svijet

Presretnuti iranski dronovi i krstareći projektili

1 h

0
Ирански лист објавио "црну листу" свјетских лидера: Међу именима Трамп, Нетанјаху и бројни други

Svijet

Iranski list objavio "crnu listu" svjetskih lidera: Među imenima Tramp, Netanjahu i brojni drugi

1 h

0

  • Najnovije

09

51

U nastavku akcije „Kalibar“ oduzeto oružje

09

41

Peking: Evakuisano više od 170.000 ljudi zbog prijetnje od poplava

09

38

Vraćali su se sa svadbe pa poginuli: 13 mrtvih u sudaru

09

36

Narodna skupština sutra o Nacrtu izmjena zakona o prevozu eksplozivnih materija

09

26

Izgleda kao biće iz horor filma: Prvi snimak rijetke ribe koja ima providnu glavu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima