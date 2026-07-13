Peking: Evakuisano više od 170.000 ljudi zbog prijetnje od poplava

Više od 170.000 ljudi evakuisano je u pokrajini Lijaoning, u Kini, zbog prijetnje od poplava usljed obilnih padavina, javio je Kineski državni radio.

U izvještaju se navodi da je do jutros u 6.00 časova po lokalnom vremenu evakuisano ukupno 171.412 ljudi, od kojih 156.933 u Fušunu.

Vlasti u nekoliko gradova naredile su da se privremeno zatvore vrtići, škole, firme i pijace.

Tokom naredna dva dana očekuju se obilne padavine sa grmljavinom i snažnim vjetrom u nekoliko gradova, a nivo vode u nekoliko rijeka je već značajno porastao, prenosi Srna