Peking: Evakuisano više od 170.000 ljudi zbog prijetnje od poplava

Autor:ATV redakcija
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Više od 170.000 ljudi evakuisano je u pokrajini Lijaoning, u Kini, zbog prijetnje od poplava usljed obilnih padavina, javio je Kineski državni radio.
U izvještaju se navodi da je do jutros u 6.00 časova po lokalnom vremenu evakuisano ukupno 171.412 ljudi, od kojih 156.933 u Fušunu.
Vlasti u nekoliko gradova naredile su da se privremeno zatvore vrtići, škole, firme i pijace.
Tokom naredna dva dana očekuju se obilne padavine sa grmljavinom i snažnim vjetrom u nekoliko gradova, a nivo vode u nekoliko rijeka je već značajno porastao, prenosi Srna
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