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Misteriozne tačkice na Đokovićevim ušima: Evo čemu služi metoda stara 3.000 godina

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 10:25

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Мистериозне тачкице на Ђоковићевим ушима: Ево чему служи метода стара 3.000 година
Foto: Tanjug / AP / Maja Smiejkowska

Novak Đoković ni ove godine na Vimbldonu nije privukao pažnju samo tenisom. Gledaoci su primijetili sitne zlatne tačkice na njegovim ušima, zbog kojih su se mnogi zapitali da li je riječ o modnom detalju.

Ispostavilo se da srpski teniser koristi „ear seeding“, drevnu metodu tradicionalne kineske medicine za koju se vjeruje da može doprinijeti oporavku, smanjenju bola, ublažavanju umora i boljoj koncentraciji.

Šta je „ear seeding“?

Ova praksa potiče iz tradicionalne kineske medicine i predstavlja oblik aurikuloterapije. Na određene tačke na ušnoj školjci postavljaju se male kuglice, najčešće od zlata, metala, plastike ili biljnih materijala, koje blagim pritiskom stimulišu nerve i akupresurne tačke.

Cilj je da se:

  • podstaknu prirodni procesi oporavka organizma,
  • ublaže bol i napetost,
  • smanji osjećaj umora,
  • doprinese boljoj ravnoteži tijela i uma.

Prema principima tradicionalne kineske medicine, ušna školjka predstavlja svojevrsnu mapu čitavog organizma. Smatra se da svaka njena zona odgovara određenom organu ili tjelesnom sistemu, pa stimulacija pojedinih tačaka može da utiče na različite funkcije organizma.

Новак Ђоковић
Novak Đoković

Jedna od najpoznatijih je tačka koja se povezuje sa koncentracijom i mentalnim fokusom, što bi za vrhunskog sportistu poput Đokovića moglo da ima poseban značaj.

Pojedina naučna istraživanja ukazuju da aurikuloterapija može da pomogne u kontroli bola i opuštanju organizma, tako što podstiče oslobađanje prirodnih supstanci koje ublažavaju bol. Ipak, stručnjaci naglašavaju da dokazi nisu jednako snažni za sve zdravstvene koristi koje joj se pripisuju, zbog čega se ova metoda smatra dopunom, a ne zamjenom za standardno medicinsko liječenje.

Takav pristup uklapa se u filozofiju života koju Novak Đoković godinama promoviše. Poznat je po tome što veliku pažnju posvećuje ishrani bez glutena i mliječnih proizvoda, vježbama disanja, jogi, povremenom postu, sauni, ledenim kupkama i drugim metodama oporavka koje smatra važnim za očuvanje forme i dugovječnost u sportu.

Новак Ђоковић
Novak Đoković

Ranije je govorio i o tome da vrijeme provodi u prirodi i da grljenje drveća doživljava kao način da se mentalno smiri i poveže sa okruženjem.

Ovo nije prvi put da na terenu koristi pomagala. Tokom Vimbldona 2023. godine nosio je „Taopatch“, mali disk zalijepljen na grudima koji, prema navodima proizvođača, kombinuje svjetlosnu terapiju, nanotehnologiju i principe akupresure. Tada je objasnio da mu pomaže u svakodnevnom funkcionisanju i oporavku.

Prednost metoda poput „ear seeding“-a jeste to što može da se koristi gotovo bilo gdje, bez posebne opreme i bez pomoći terapeuta. Zbog toga je posljednjih godina postala popularna ne samo među sportistima, već i među poznatim ličnostima koje je koriste kao dio svoje rutine.

(Mondo)

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