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Safin poručio Alkarazu i Sineru: "Znate šta biste vas dvojica radili u Novakovoj eri?"

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ATV redakcija
12.07.2026 16:03

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Јаник Синер и Новак Ђоковић, Аустралијан опен 2026. полуфинале
Foto: Tanjug/AP Photo/Aaron Favila

Marat Safin je komentarisao dominaciju Alkaraza i Sinera, ističući da u Novakovoj eri ne bi bili na prvom mjestu.

Srpski teniser Novak Đoković je u 40. godini pokazao da je ravnopravan Karlosu Alkarazu i Janiku Sineru. Pobijedio je Sinera u polufinalu Australijan opena, potom igrao finale sa Karlosom Alkarazom, da bi sada i na Vimbldonu stigao do još jednog duela s trenutno prvim reketom svijeta.

Iako nije pobijedio (0:3), Đoković je još jednom pokazao da je rame uz rame sa 14 i 16 godina mlađim teniserima od sebe, a kao takav kao da mnogima smeta, pa ga pozivaju da se penzioniše.

Od takvih priča muka je Maratu Safinu. Bivši ruski teniser je u podkastu sa sestrom Dinarom Safinom i Anom Čakvetadze pričao o "dominaciji Karlosa Alkaraza i Janika Sinera", objašnjavajući onima koji slabije pamte da to i dalje ne može ni blizu da se sad poredi sa onom erom u kojoj smo imali Federera, Nadala i Đokovića.

Zbog sklonosti ljudi da ih zaslijepi ono što nam je bliže, Safin je morao da podigne glas i objasni mlađima gdje bi Alkaraz i Siner bili da su igrali u eri "velike trojke".

Safin postavio Alkaraza i Sinera na mjesto

"Ne, oni uopšte nisu na Federerovom nivou.To je sasvim druga dimenzija. Da bi dostigli Federerov nivo, potrebno je još mnogo da napreduju", rekao je Marat Safin i zatim poentirao: "Ne želim nikoga da omalovažavam. To je jednostavno moje mišljenje. Da su Siner i Alkaraz igrali u eri Nadala i Đokovića, ili čak početkom 2000-ih, ne bi bili prvi i drugi teniser svijeta".

"Ne vjerujem da bi dogurali toliko daleko. Mislim da bih vjerovatno izgubio od njih, ali mi ne djeluju zastrašujuće", naglasio je bivši ruski teniser koji je poznat po svom "dugom" jeziku.

Janik Siner (24) ima četiri osvojene grend slem titule, a dvije godine mlađi Karlos Alkaraz je na šest. Iako poštuje sve što su do sada uradili, Safin tvrdi da njihova era ne može da se poredi sa onom koja je prethodila.

"Ne znam da li bi u toj eri osvojili toliko grend slem titula. Nisam siguran. Oni su odlični igrači, izvanredni teniseri i osvojili su mnogo trofeja. Ranije je bilo trideset ili pedeset igrača sposobnih da igraju neverovatan tenis. Danas ih je najviše deset. Stižu do polufinala ili finala bez izgubljenog seta i to mi je gotovo smiješno", rekao je Safin i dodao:

"Nekada su postojali specijalisti za travu, šljaku i tvrdu podlogu. Bilo je mnogo igrača koji su, u zavisnosti od podloge, mogli da se ravnopravno nadmeću na najvišem nivou. Pogledajte kraj devedesetih ili početak dvehiljaditih, toga sada nema".

(Mondo)

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Janik Siner

Karlos Alkaraz

Novak Đoković

Marat Safin

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