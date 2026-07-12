Istraga o koncertu u „Enigmi“ otkriva niz spornih detalja: Kriminalno obezbjeđenje, utaja poreza i nezakonit nastup

Organizator koncerta u diskoteci “Enigma” nije imao potrebne dozvole za održavanje nastupa pjevačice Andreane Čekić. Pored obavljanja djelatnosti za koju nisu registrovani, na koncertu su radili i neprijavljeni konobari kao i radnici obezbjeđenja koji se nalaze u evidencijama MUP-a Republike Srpske, pokazuju podaci iz istrage, a u koje je portal Provjereno imao uvid.

Događaj u diskoteci u vlasništvu Slobodana Đ. organizovao je Marko L. koji je sve prijavio na dan koncerta, iako je zakonski rok 72 časa. Marko L. u svom iskazu priznao je da nije imao dozvole za rad.

Prema saznanjima do kojih je portal Provjereno došao, istraga ukazuje na to da iza Marka L., kao zvaničnog organizatora, zapravo stoji bezbjednosno interesantno lice Milutin Danilović. Nadalje, operativni podaci pokazuju da je kompletna roba i piće za potrebe nastupa nabavljena iz podruma pića u vlasništvu Danilovića, dok je za angažovanje nelegalne redarske službe bio zadužen Todor Močević, inače Danilovićev šurjak.

Kada se uzme u obzir cijena zakupnine, pića, kao i konobara i članova obezbjeđenja koji nisu ovlašteni za tu djelatnost dođe se do računice od više od 50.000 KM neprijavljenog novca, odnosno zaobilaženja zakonskih obaveza i utaje poreza.

Posebnu težinu ovom slučaju daju upravo podaci o angažovanom obezbjeđenju. Todor Močević se nalazi u službenim evidencijama. Tokom aprila 2026. godine zaprimljene su informacije da Močević, zajedno sa Markom Vukovićem, Đorđem Cicovićem i Slavišom Jankovićem zvanim Roda, organizuje uličnu prodaju narkotika na području Pala i Istočnog Sarajeva. Prema istim izvorima, zaštitu za kriminalne aktivnosti Močeviću pruža upravo njegov zet Milutin Danilović.

Inače, Močević je odranije poznat organima gonjenja – lišavan je slobode u februaru 2025. godine od strane PS Pale, kao i u akciji SAJ-a, zbog krivičnih djela nasilničko ponašanje i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Pokušaj da se ovaj događaj predstavi drugačije od činjenice da je riječ o nelegalnom događaju, gdje je počinjeno više prekršaja i krivičnih djela, mnogi ocjenjuju kao predizborni dodvoravanje biračima. U prilog tome govori i činjenica da se na snimcima koji kruže internetom vide lica koja bježe od policije, pa se nameće pitanje da li bježe oni koji nisu krivi ili nešto ne kriju ili to potvrđuje da je riječ o bezbjednosno interesantnim licima.

Iz MUP-a Srpske potvrđeno je da je riječ o događaju za koje nisu postojale adekvatne dozvole, a načelnika Pala Dejana Kojića pitaju da li je moguće da nije znao da objekat u kojem se okuplja 500 ljudi nema adekvatnu dozvolu za rad.

Republika Srpska MUP Srpske: Ugostiteljski objekat kontrolisan u Palama nije registrovan za tu djelatnost

“Da nema sve potrebne saglasnosti kao i svi drugi ugostitelji, od protivpožarne saglasnosti do brojnih drugih kojima se gostima garantuje da se radi o bezbjednom mjestu”, navodi se u saopštenju iz MUP-a.

Ukazuju da poslove obezbjeđenja u navedenom objektu obavljaju lica koja prolaze kroz službene evidencije MUP-a i da ni na koji način ne bi mogli da obavljaju te poslove, kao i da postoji operativna informacija da se upravo neki od njih bave nezakonitom prodajom narkotika na području njegove opštine.

“Da li načelnik zna da se ovi poslovi obezbjeđenja mogu obavljati samo u skladu sa Zakon o obezbjeđenju lica i imovine i privatnim detektivskim djelatnostima Republike Srpske?!”, upitali su iz MUP-a.

Iz MUP-a Srpske su ukazali da nesreće poput one u noćnom klubu u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji u kojoj je stradalo mnogo mladih ljudi, upozorenje su svima da treba učiniti sve da se takve stvari ne ponove.