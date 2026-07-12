Jezive slike sa mjesta nesreće: Kombi sletio s puta, jedna osoba poginula, 17 povrijeđeno

Jedna osoba poginula, a 17 je povrijeđeno u udesu na magistralnom putu Kotor - Nikšić, u mjestu Lipci.

Kako je za Radio Kotor saopštio komandir Službe zaštite i spašavanja Kotor, Maksim Mandić, ukupno 17 putnika je povrijeđeno, dok je jedna osoba, nažalost, podlegla povredama u Specijalnoj bolnici "Vaso Ćuković“ u Risnu.

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U akciji spasavanja učestvovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila.

Pored pripadnika Službe zaštite i spasavanja Kotor i Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Bogoljub Brezić“ iz Perasta, pomoć su pružila i dva vatrogasca sa jednim vozilom iz Herceg Novog.

Udes Nikšić Kotor

Mandić je posebno zahvalio ekipama Zavoda za hitnu medicinsku pomoć – jedinicama Kotor, Tivat i Herceg Novi, koje su povrijeđene transportovale do Specijalne bolnice „Vaso Ćuković“ u Risnu.

Iz policije su kazali da je do nezgode došlo kada je kombi sletio sa puta.

Udes je prijavljen u 13 sati i 40 minuta.

Povrijeđeni su vozilom Hitne pomoći prebačeni u najbližu bolnicu.

Policija je na licu mjesta, a saobraćaj je u prekidu.