Kombi pun putnika sletio s puta, ima mrtvih: Stravična nesreća na putu Kotor-Nikšić

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Jedna osoba poginula je u udesu na magistralnom putu Kotor - Nikšić, u mjestu Lipci, saznaje nezvanično TV Vijesti.

U toj saobraćajnoj nesreći povrijeđeno je 17 osoba, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije. Povrijeđeni su transportovani u bolnicu u Risnu. Prema istim informacijama, do nezgode je došlo dvadesetak minuta prije 14 sati, kada je sa puta sletio putnički kombi.

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