Logo

Kombi pun putnika sletio s puta, ima mrtvih: Stravična nesreća na putu Kotor-Nikšić

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 15:53

Komentari:

0
Комби пун путника слетио с пута, има мртвих: Стравична несрећа на путу Котор-Никшић
Foto: Viber / Patrola CG

Jedna osoba poginula je u udesu na magistralnom putu Kotor - Nikšić, u mjestu Lipci, saznaje nezvanično TV Vijesti.

U toj saobraćajnoj nesreći povrijeđeno je 17 osoba, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije.

Povrijeđeni su transportovani u bolnicu u Risnu.

Prema istim informacijama, do nezgode je došlo dvadesetak minuta prije 14 sati, kada je sa puta sletio putnički kombi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

udes

Crna Gora

Nikšić

Kotor

Komentari (0)

Pročitajte više

Ruža cvijet

Srbija

Umro novinar Stefan Cvetković: Bio na izdržavanju zatvorske kazne

2 h

1
Украјинска премијерка поднијела оставку!

Svijet

Ukrajinska premijerka podnijela ostavku!

2 h

0
Користили "герањ": Русија објавила снимке удара на луку

Svijet

Koristili "geranj": Rusija objavila snimke udara na luku

3 h

0
Спремите се за нови топлотни талас: Температуре и до 35 степени

Društvo

Spremite se za novi toplotni talas: Temperature i do 35 stepeni

3 h

0

Više iz rubrike

Детаљи крваве потјере: Срђан Алексић узео таоца, пуцао на полицајце па пронађен мртав

Region

Detalji krvave potjere: Srđan Aleksić uzeo taoca, pucao na policajce pa pronađen mrtav

3 h

0
Хрватска плаже море Макарска, Брела...

Region

Krađe na plažama u Hrvatskoj u punom jeku – policija objavila upozorenja

4 h

0
Море

Region

Rekordne temperature Jadranskog mora u junu

6 h

0
Хорор у Црној Гори: Британки пропелер глисера захватио ноге! Ужас код Плаве шпиље!

Region

Horor u Crnoj Gori: Britanki propeler glisera zahvatio noge! Užas kod Plave špilje!

6 h

0

  • Najnovije

18

21

Da li su premor i pospanost vozača uzrok teške nesreće? Žena poginula, 17 ljudi povrijeđeno

18

17

Ekonomisti upozoravaju: El Ninjo prijeti svjetskim cijenama hrane

17

54

U teškom udesu poginuo portugalski fudbaler Manu, oglasila se Benfika

17

36

Avion sa fudbalerima Zvezde nestao sa radara uoči meča protiv Zenita

17

21

"Veoma zli i bolesni ljudi": Tramp tvrdi da je Iran prekršio sporazum sat nakon dogovora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima