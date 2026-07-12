Kombi pun putnika sletio s puta, ima mrtvih: Stravična nesreća na putu Kotor-Nikšić

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba poginula je u udesu na magistralnom putu Kotor - Nikšić, u mjestu Lipci, saznaje nezvanično TV Vijesti.
U toj saobraćajnoj nesreći povrijeđeno je 17 osoba, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz Uprave policije.
Povrijeđeni su transportovani u bolnicu u Risnu.
Prema istim informacijama, do nezgode je došlo dvadesetak minuta prije 14 sati, kada je sa puta sletio putnički kombi.
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