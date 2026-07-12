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Bivši premijer Španije uzburkao duhove: "Francuska je sjajna ekipa, ali bez Francuza"

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ATV redakcija
12.07.2026 16:29

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Француски репрезентативац Килијан Мбапе, лијево, и његови саиграчи славе након утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу против Парагваја у Филаделфији, у суботу, 4. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Matt Rourke

Nekadašnji premijer Španije Marijano Rahoj ponovo je iznio kontroverzne tvrdnje koje se tiču fudbalske reprezentacije Francuske.

On je u kolumni koju objavljuje za „El Debate“ naveo da fudbalska reprezentacija Francuske igra „bez Francuza“.

Podsjetio je da je Francuska dvostruki prvak svijeta i da je pobijedila u svim utakmicama na ovogodišnjem prvenstvu.

Priznao je da je Francuska „vrhunska ekipa“, a zatim dodao: „Ali bez Francuza.“

Njegova izjava očigledno se odnosila na činjenicu da značajan dio francuskih reprezentativaca ima migrantsko porijeklo ili vuče korijene iz bivših francuskih kolonija.

Istovremeno, od 26 igrača koje je Dešam pozvao za Svjetsko prvenstvo, samo su trojica rođena van Francuske.

Majkl Olise rođen je u Londonu. Markus Tiram rođen je u Parmi, dok je njegov otac, francuska fudbalska legenda Lilijan Tiram, igrao u Italiji, a Bris Samba rođen je u Demokratskoj Republici Kongo, prenosi Kliks.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Francuska

Španija

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