Ispisana istorija Svjetskog prvenstva, Argentina uradila nešto što niko nije

Argentina je uspjela da se plasira u polufinale Svjetskog prvenstva poslije pobjede protiv Švajcarske (2:1) nakon 120 minuta igre. Na taj način je ispisala istoriju, ali će oni koji ne cijene njihove rezultate jedva dočekati da čuju o čemu je riječ.

Naime, Argentina je prva selekcija ikada koja je uspela da se plasira u polufinale Mundijala a da na tom putu nije igrala protiv TOP 10 FIFA tima ili bivšeg svjetskog šampiona.

Mnogi će se uhvatiti za ovo i nastaviti sa tvrdnjama da je Svjetsko prvenstvo "namešteno" Argentincima. Naravno, ne radi se o tome. Već je riječ o velikoj dozi sreće, s obzirom na rivale koje su imali do polufinala. Ipak, na tom putu Gaučosi se nisu susreli sa Urugvajem, kao ni sa Portugalom, koji je napravio veliki kiks u grupi i remizirao sa DR Kongom.

Put Argentine do polufinala:

Argentina - Alžir 3:0

Argentina - Austrija 2:0

Argentina - Jordan 3:1

Argentina - Zelenortska ostrva 3:2

Argentina - Egipat 3:2

Argentina - Švajcarska 3:1

COMPLETAMENTE OFICIAL 🇦🇷



Por primera vez en la historia una Selección llega a semifinales del Mundial sin haber enfrentado a ningún equipo TOP 10 de la FIFA ni a ningún campeón del mundo.



Histórico lo de Argentina 😮‍💨 pic.twitter.com/0XwUXhLzTP — Analistas APP descárgala (@SomosAnalistas_) July 12, 2026

(telegraf)