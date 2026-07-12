Ispisana istorija Svjetskog prvenstva, Argentina uradila nešto što niko nije

Autor:ATV redakcija
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Argentina je uspjela da se plasira u polufinale Svjetskog prvenstva poslije pobjede protiv Švajcarske (2:1) nakon 120 minuta igre. Na taj način je ispisala istoriju, ali će oni koji ne cijene njihove rezultate jedva dočekati da čuju o čemu je riječ.
Naime, Argentina je prva selekcija ikada koja je uspela da se plasira u polufinale Mundijala a da na tom putu nije igrala protiv TOP 10 FIFA tima ili bivšeg svjetskog šampiona.
Mnogi će se uhvatiti za ovo i nastaviti sa tvrdnjama da je Svjetsko prvenstvo "namešteno" Argentincima. Naravno, ne radi se o tome. Već je riječ o velikoj dozi sreće, s obzirom na rivale koje su imali do polufinala. Ipak, na tom putu Gaučosi se nisu susreli sa Urugvajem, kao ni sa Portugalom, koji je napravio veliki kiks u grupi i remizirao sa DR Kongom.
Put Argentine do polufinala:
Argentina - Alžir 3:0
Argentina - Austrija 2:0
Argentina - Jordan 3:1
Argentina - Zelenortska ostrva 3:2
Argentina - Egipat 3:2
Argentina - Švajcarska 3:1
COMPLETAMENTE OFICIAL 🇦🇷— Analistas APP descárgala (@SomosAnalistas_) July 12, 2026
Por primera vez en la historia una Selección llega a semifinales del Mundial sin haber enfrentado a ningún equipo TOP 10 de la FIFA ni a ningún campeón del mundo.
Histórico lo de Argentina 😮💨 pic.twitter.com/0XwUXhLzTP
(telegraf)
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