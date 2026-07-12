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Ispisana istorija Svjetskog prvenstva, Argentina uradila nešto što niko nije

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 12:51

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Аргентински Лионел Меси, у центру, реагује након четвртфиналне утакмице Свjетског првенства у фудбалу против Швајцарске у Канзас Ситију, Мисури, у суботу, 11. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jeff Roberson

Argentina je uspjela da se plasira u polufinale Svjetskog prvenstva poslije pobjede protiv Švajcarske (2:1) nakon 120 minuta igre. Na taj način je ispisala istoriju, ali će oni koji ne cijene njihove rezultate jedva dočekati da čuju o čemu je riječ.

Naime, Argentina je prva selekcija ikada koja je uspela da se plasira u polufinale Mundijala a da na tom putu nije igrala protiv TOP 10 FIFA tima ili bivšeg svjetskog šampiona.

Mnogi će se uhvatiti za ovo i nastaviti sa tvrdnjama da je Svjetsko prvenstvo "namešteno" Argentincima. Naravno, ne radi se o tome. Već je riječ o velikoj dozi sreće, s obzirom na rivale koje su imali do polufinala. Ipak, na tom putu Gaučosi se nisu susreli sa Urugvajem, kao ni sa Portugalom, koji je napravio veliki kiks u grupi i remizirao sa DR Kongom.

Put Argentine do polufinala:

Argentina - Alžir 3:0

Argentina - Austrija 2:0

Argentina - Jordan 3:1

Argentina - Zelenortska ostrva 3:2

Argentina - Egipat 3:2

Argentina - Švajcarska 3:1

(telegraf)

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Svjetsko prvenstvo 2026

Lionel Mesi

Argentina

Švajcarska

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