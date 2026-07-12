Logo
Large banner

Istorija na Svjetskom prvenstvu, prvi put četiri najbolje rangirane reprezentacije u polufinalu

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 08:17

Komentari:

0
Трофеј Свјетског првенства ФИФА изложен је на бини током панел-дискусије о наступу у полувремену утакмица на Свјетском првенству у фудбалу 2026. године, у оквиру самита Global Citizen NOW, у четвртак, 14. маја 2026. године, у Њујорку.
Foto: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Prvi put u istoriji svjetskih prvenstava, četiri najbolje rangirane reprezentacije svijeta na Fifinoj listi plasirale su se u polufinale. Za titulu prvaka boriće se Argentina, Španija, Francuska i Engleska, što obećava spektakularnu završnicu.

Jedinstveni rasplet u istoriji Mundijala donio je polufinalne parove u kojima se sastaju Francuska i Španija, odnosno Engleska i Argentina.

Dominacija fudbalskih velesila potvrđena je nakon uzbudljivih četvrtfinalnih mečeva, a uspjeh je djelimično potpomognut i promjenom pravila prilikom žrijeba, koju je uvela Svjetska fudbalska federacija za turnir koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Promjena pravila ključna za istorijski uspjeh

Napredak Argentine (prva na Fifinoj listi), Španije (druga), Francuske (treća) i Engleske (četvrta) omogućen je odlukom Fife da se ove četiri selekcije postave u odvojene četvrtine žrijeba.

Na taj način, one nisu mogle da se sastanu prije polufinala, pod uslovom da svaka od njih osvoji prvo mjesto u svojoj grupi, što su sve četiri i uspjele da urade.

Ovaj potez, koji je Fifa opisala kao mjeru za osiguravanje takmičarske ravnoteže, uspostavio je dva odvojena puta do polufinala.

Žrijebom je definisano da se Španija i Argentina ne mogu sresti prije finala, dok su Engleska i Francuska takođe bile na suprotnim stranama kostura. Sličan pristup primjenjuje se i na Vimbldonu, kao i u novom formatu Lige šampiona, gdje se nosioci drže razdvojenim.

Put do polufinala

Sve četiri selekcije imale su težak zadatak u četvrtfinalu. Francuska je do polufinala stigla pobjedom nad Marokom, dok je Španija bila bolja od Belgije. U preostala dva meča odluka je pala tek nakon produžetaka.

Engleska je savladala Norvešku, a junak trijumfa bio je Džud Belingem sa dva postignuta gola. Argentina je eliminisala Švajcarsku, a odlučujući pogodak postigao je Hulijan Alvarez u 112. minutu.

Reakcije poslije četvrtfinala

Selektor Francuske Didije Dešan upozorio je svoj tim da posao još nije završen.

„Ovo je treće polufinale zaredom, ali protivnici su i dalje tu. Moramo sačuvati snagu“, poručio je Dešan.

Njegov kolega na klupi Španije, Luis de la Fuente, izrazio je ponos na karakter svoje ekipe.

„Svjesni smo da ćemo morati mnogo da radimo kako bismo pokušali da pobijedimo Francusku. To je duel jednog nevjerovatnog tima protiv drugog nevjerovatnog tima“, izjavio je de la Fuente.

Kapiten Argentine Lionel Mesi istakao je da je tim pokazao snagu u teškom meču protiv Švajcarske.

„Bilo je teško, ali odigrali smo nevjerovatnu utakmicu“, rekao je Mesi.

Heroj pobjede Engleske, Džud Belingem, naglasio je mentalnu snagu svog tima.

„Ovakvi mečevi nikada nisu laki. Ostali smo zajedno, vjerovali u plan i pokazali mentalitet potreban za pobjedu u ovoj fazi turnira“, istakao je Belingem.

Potvrda dominacije i istorijski kontekst

Plasman četiri najbolje selekcije svijeta u polufinale predstavlja događaj bez presedana. Prethodna svjetska prvenstva često su donosila iznenađenja, a najbolje rangirani timovi nisu uvijek ispunjavali očekivanja.

Tako su Belgija (2022), Njemačka (2018), Španija (2014), Italija (2010) i Francuska (2002) ispadale već u grupnoj fazi, iako su na turnir dolazile kao jedne od četiri najbolje rangirane selekcije.

Od uvođenja rangiranja 1994. godine, nikada se nije dogodilo da sve četiri prvoplasirane reprezentacije stignu do same završnice.

Polufinalni mečevi na programu su u utorak i srijedu.

(RTS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

FIFA

Finale

Fudbal utakmica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Енглеска Норвешка СП 2026. године

Fudbal

Belingem odveo Englesku u polufinale, Norveška pružila odličan otpor

5 h

0
Аргентинац Хулијан Алварез (9) слави након што је постигао други гол за своју репрезентацију, заједно са (слијева надесно) Хосеом Мануелом Лопезом, Лионелом Месијем и Лаутаром Мартинезом, током четвртфиналне утакмице Свјетског првенства између Аргентине и Швајцарске у Канзас Ситију, савезна држава Мисури, у суботу, 11. јула 2026. године.

Fudbal

Argentina poslije 120 minuta slomila otpor Švajcarske i zakazala polufinale sa Engleskom

5 h

0

Više iz rubrike

Енглеска Норвешка СП 2026. године

Fudbal

Belingem odveo Englesku u polufinale, Norveška pružila odličan otpor

5 h

0
Аргентинац Хулијан Алварез (9) слави након што је постигао други гол за своју репрезентацију, заједно са (слијева надесно) Хосеом Мануелом Лопезом, Лионелом Месијем и Лаутаром Мартинезом, током четвртфиналне утакмице Свјетског првенства између Аргентине и Швајцарске у Канзас Ситију, савезна држава Мисури, у суботу, 11. јула 2026. године.

Fudbal

Argentina poslije 120 minuta slomila otpor Švajcarske i zakazala polufinale sa Engleskom

5 h

0
Никола Васиљ све изненадио избором новог клуба!

Fudbal

Nikola Vasilj sve iznenadio izborom novog kluba!

14 h

0
Аргентинац Лаутаро Мартинез, центар, и његови саиграчи славе на завршници 16. фудбалске утакмице Свјетског првенства између Аргентине и Египта у Атланти, уторак, 7. јула 2026.

Fudbal

FIFA prodaje travu na kojoj će biti igrano finale Mundijala

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

12

51

Ispisana istorija Svjetskog prvenstva, Argentina uradila nešto što niko nije

12

40

Njujork: Pogledajte pokretnu multimedijalnu izložbu sa dokumentovanim činjenicama o stradanju Srba

12

32

"Bijela kuća više neće biti bezbjedna za Trampa"

12

23

Norvežani tražili objašnjenje, FIFA brzo reagovala: Senzori otkrili istinu

12

21

Rekordne temperature Jadranskog mora u junu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner