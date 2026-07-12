Istorija na Svjetskom prvenstvu, prvi put četiri najbolje rangirane reprezentacije u polufinalu

Prvi put u istoriji svjetskih prvenstava, četiri najbolje rangirane reprezentacije svijeta na Fifinoj listi plasirale su se u polufinale. Za titulu prvaka boriće se Argentina, Španija, Francuska i Engleska, što obećava spektakularnu završnicu.

Jedinstveni rasplet u istoriji Mundijala donio je polufinalne parove u kojima se sastaju Francuska i Španija, odnosno Engleska i Argentina.

Dominacija fudbalskih velesila potvrđena je nakon uzbudljivih četvrtfinalnih mečeva, a uspjeh je djelimično potpomognut i promjenom pravila prilikom žrijeba, koju je uvela Svjetska fudbalska federacija za turnir koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Promjena pravila ključna za istorijski uspjeh

Napredak Argentine (prva na Fifinoj listi), Španije (druga), Francuske (treća) i Engleske (četvrta) omogućen je odlukom Fife da se ove četiri selekcije postave u odvojene četvrtine žrijeba.

Na taj način, one nisu mogle da se sastanu prije polufinala, pod uslovom da svaka od njih osvoji prvo mjesto u svojoj grupi, što su sve četiri i uspjele da urade.

Ovaj potez, koji je Fifa opisala kao mjeru za osiguravanje takmičarske ravnoteže, uspostavio je dva odvojena puta do polufinala.

Žrijebom je definisano da se Španija i Argentina ne mogu sresti prije finala, dok su Engleska i Francuska takođe bile na suprotnim stranama kostura. Sličan pristup primjenjuje se i na Vimbldonu, kao i u novom formatu Lige šampiona, gdje se nosioci drže razdvojenim.

Put do polufinala

Sve četiri selekcije imale su težak zadatak u četvrtfinalu. Francuska je do polufinala stigla pobjedom nad Marokom, dok je Španija bila bolja od Belgije. U preostala dva meča odluka je pala tek nakon produžetaka.

Engleska je savladala Norvešku, a junak trijumfa bio je Džud Belingem sa dva postignuta gola. Argentina je eliminisala Švajcarsku, a odlučujući pogodak postigao je Hulijan Alvarez u 112. minutu.

Reakcije poslije četvrtfinala

Selektor Francuske Didije Dešan upozorio je svoj tim da posao još nije završen.

„Ovo je treće polufinale zaredom, ali protivnici su i dalje tu. Moramo sačuvati snagu“, poručio je Dešan.

Njegov kolega na klupi Španije, Luis de la Fuente, izrazio je ponos na karakter svoje ekipe.

„Svjesni smo da ćemo morati mnogo da radimo kako bismo pokušali da pobijedimo Francusku. To je duel jednog nevjerovatnog tima protiv drugog nevjerovatnog tima“, izjavio je de la Fuente.

Kapiten Argentine Lionel Mesi istakao je da je tim pokazao snagu u teškom meču protiv Švajcarske.

„Bilo je teško, ali odigrali smo nevjerovatnu utakmicu“, rekao je Mesi.

Heroj pobjede Engleske, Džud Belingem, naglasio je mentalnu snagu svog tima.

„Ovakvi mečevi nikada nisu laki. Ostali smo zajedno, vjerovali u plan i pokazali mentalitet potreban za pobjedu u ovoj fazi turnira“, istakao je Belingem.

Potvrda dominacije i istorijski kontekst

Plasman četiri najbolje selekcije svijeta u polufinale predstavlja događaj bez presedana. Prethodna svjetska prvenstva često su donosila iznenađenja, a najbolje rangirani timovi nisu uvijek ispunjavali očekivanja.

Tako su Belgija (2022), Njemačka (2018), Španija (2014), Italija (2010) i Francuska (2002) ispadale već u grupnoj fazi, iako su na turnir dolazile kao jedne od četiri najbolje rangirane selekcije.

Od uvođenja rangiranja 1994. godine, nikada se nije dogodilo da sve četiri prvoplasirane reprezentacije stignu do same završnice.

Polufinalni mečevi na programu su u utorak i srijedu.

(RTS)