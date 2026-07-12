Argentina poslije 120 minuta slomila otpor Švajcarske i zakazala polufinale sa Engleskom

Fudbaleri Argentine plasirali su se u polufinale Svjetskog prvenstva pošto su poslije produžetaka savladali Švajcarsku rezultatom 3:1.

Iako konačan rezultat ostavlja utisak ubjedljivije pobjede, šampioni svijeta do samog kraja vodili su iscrpljujuću borbu protiv izuzetno disciplinovanog rivala, koji je i sa igračem manje uspijevao da održi neizvjesnost sve do posljednjih trenutaka utakmice.

Argentina je od početka preuzela inicijativu, ali je Švajcarska visokim presingom i čvrstom organizacijom u prvih desetak minuta uspijevala da drži igru daleko od svog gola. Ipak, prvi ozbiljniji period pritiska donio je i vođstvo.

Poslije dva uzastopna kornera u 10. minutu, Lionel Mesi je precizno centrirao na bližu stativu, gdje je Aleksis Mekalister nadvisio svog čuvara i glavom poslao loptu u dalji ugao za 1:0.

Pogodak je promijenio tok prvog poluvremena. Argentina je lakše kontrolisala posjed, dok su Švajcarci strpljivo čekali priliku iz tranzicije. Emilijano Martinez je morao da reaguje poslije udarca Đibrila Soua, dok je Bril Embolo snagom konstantno predstavljao problem štoperima "gaučosa".

Ipak, do odlaska na odmor odbrana šampiona svijeta nije popustila.

Nastavak je donio potpuno drugačiju sliku. Ekipa Murata Jakina podigla je linije, preuzela više rizika i u periodu između 60. i 70. minuta natjerala Argentinu da se brani. Martinez je najprije zaustavio pokušaje Embola i Granita Džake, ali u 67. minutu nije mogao ništa.

Dan Ndoje je poslije duplog pasa sa Rikardom Rodrigezom utrčao u kazneni prostor i preciznim udarcem savladao argentinskog golmana za zasluženih 1:1.

Samo pet minuta kasnije uslijedio je možda i presudan detalj utakmice. Poslije intervencije VAR-a poništen je prekršaj nad Embolom, koji je ocijenjen kao simuliranje. Napadač Švajcarske dobio je drugi žuti karton i isključen je, ostavivši svoju ekipu sa desetoricom u završnici susreta.

Međutim, brojčana prednost nije donijela ni lak put do pobjede. Švajcarci su kompaktnom odbranom zatvorili prilaze golu Gregora Kobela, dok je Argentina sve više napadala kroz individualni kvalitet Mesija.

Kapiten je u nekoliko navrata bio blizu pogotka, Lisandro Martinez je propustio veliku priliku u nadoknadi vremena, a Kobel je serijom odbrana održavao svoj tim u igri i izborio produžetke.

U dodatnih 30 minuta Argentina je praktično igrala na polovini protivnika. Lionel Skaloni je uveo sve ofanzivne igrače, a Švajcarci su se oslanjali isključivo na disciplinu i pokušaje da izbore penale.

Otpor je konačno slomljen u 112. minutu. Mesi je snažnim udarcem natjerao Kobela na još jednu vrhunsku intervenciju, ali se lopta odbila do rezerviste Hosea Manuela Lopeza, koji je odmah proigrao Hulijana Alvareza.

Napadač Argentine je sa oko 18 metara snažnim i preciznim udarcem pogodio desni ugao za vođstvo od 2:1.

Švajcarska je u posljednjim minutima sve karte bacila u napad, pa je Argentina u nadoknadi drugog produžetka dobila prostor za kontranapad. Poslije još jedne intervencije Kobela na udarac Tijaga Almade, lopta se odbila do Lautara Martineza, koji je u 120+1. minutu rutinski poslao u mrežu za konačnih 3:1 i stavio tačku na jedan od najtežih mečeva Argentine na ovom šampionatu.

Argentina će u polufinalu igrati protiv Engleske, koja je ranije savladala Norvešku sa 2:1.

Biće to duel dvije reprezentacije koje su do mjesta među četiri najbolje stigle poslije veoma zahtjevnih četvrtfinalnih mečeva, a pobjednika će čekati finale Svjetskog prvenstva. Drugi polufinalni par čine Francuska i Španija.

(RTS)