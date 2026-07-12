Superkompjuter dao nove prognoze: Ko ima najveće šanse da postane prvak svijeta?

Superkompjuter koji koristi poznata platforma za fudbalsku statistiku i analitiku „Football Meets Data“ nakon kompletiranih četvrtfinalnih duela dao je nove proračune šansi za osvajanje titule prvaka svijeta.

Superkompjuter je obradio 50.000 kombinacija za svaku od utakmica, a zaključak je da Francuska ima najveće šanse od četiri preostala učesnika Mundijala.

🏆 To win the World Cup:



31% 🇫🇷 France

25% 🇪🇸 Spain

23% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

21% 🇦🇷 Argentina



👉 Full probabilities and scenarios in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/NGOvztzxux — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 12, 2026

Francuzi imaju 31 odsto šansi da osvoje titulu prvaka svijeta, na drugom mjestu nalazi se Španija sa 25, treća je Engleska sa 23, dok aktuelni svjetski prvaci Argentinci imaju 21 odsto šansi za podizanje trofeja.

📈 To reach the World Cup final:



55% 🇫🇷 France

45% 🇪🇸 Spain



51% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

49% 🇦🇷 Argentina — Football Meets Data (@fmeetsdata) July 12, 2026

Ono što je posebno zanimljivo jeste to što su prva dva favorita ujedno i prvi polufinalni par. Francuska i Španija će prve izaći na teren 14. jula u 21 čas u Dalasu, a kada je riječ o toj utakmici, superkompjuter daje Francuzima 55 odsto šansi za plasman u finale.

Dan kasnije, 15. jula, u istom terminu u Atlanti biće odigran duel između Engleske i Argentine, a ta utakmica je još neizvjesnija od prvog polufinala. Superkompjuter u tom duelu daje Englezima 51 odsto šansi za prolazak u finale.

Podsjetimo, poražene ekipe iz polufinalnih duela će 18. jula u Majamiju u 23 časa igrati utakmicu za bronzanu medalju, dok je veliko finale zakazano za 19. jul u 21 čas u Nju Džersiju.