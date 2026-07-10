Morbidan performans – zapalili lutku Embapea

Paragvajski navijači spalili su lik Kilijana Embapea na festivalu, nekoliko dana nakon što je njihova selekcija eliminisana sa Svjetskog prvenstva.

Ovaj "performans" samo je nastavak kampanje mržnje u ovoj južnoameričkoj državi prema zvijezdi francuske reprezentacije, strijelcu jedinog gola u pomenutom duelu osmine finala. Taj meč je, pored tijesne pobjede Francuza, ostao upamćen po uličarskom ponašanju i prljavim potezima Paragvajaca, najviše usmjerenih na Embapea.

Tenzije nisu splasle ni nakon završetka utakmice.

Ulje na vatru dolila je senatorka latinoameričke zemlje Selest Amarilja, koja je, pored ostalog, "Embapea nazvala kolonizovanim Kameruncem koji se pretvara da je Francuz i koji je arogantan, skorojević i ružan" i dodala da je divljak.

Narod kao narod, pao je pod uticaj izjava koje su stigle sa vrha.

Rasistička retorika paragvajske političarke je očito uticala na posetioce jednog tamošnjeg festivala, koji su, između ostalog, odlučili da - spale reprezentativnog napadača.

Lutka od kartona na kojoj je pisalo prezime francuskog fudbalera je gorjela, na zadovoljstvo okupljenih.

Torcedores argentinos queimando um "caixão" com a foto de Kylian Mbappé no 'banderazo' realizado em Miami. pic.twitter.com/WhjTmfhQ3W — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 6, 2026

Ovo, ipak, nije prvi put da je Embape "spaljen" od strane Južnoamerikanaca.

Zvijezda Real Madrida je "osuđena" na sličnu sudbinu 2022. godine, nakon finala Svjetskog prvenstva između Francuske i Argentine. Rivalstvo između dvije zemlje nastavilo se dugo nakon finala, što se moglo vidjeti i po postupku navijača "albiselestea" koji su tokom proslave spalili kovčeg sa likom Francuza.

Morbidno....