Đokovića pitali o Sineru, njegov odgovor nasmijao sve na konferenciji

Srpski teniser Novak Đoković završio je učešće na Vimbldonu u polufinalu, nakon ubjedljivog poraza od Janika Sinera rezultatom 3:0 u setovima. Iako je poraz bio težak, Novak je na konferenciji za medije pokazao veličinu, a jednim odgovorom uspio je čak i da nasmije prisutne novinare.

Odmah na početku obraćanja, Đokoviću je upućeno pitanje koje se ticalo same taktike i toga da li je postojao bilo kakav segment igre koji je mogao da promijeni kako bi ishod bio drugačiji

"Zdravo Novače, težak poraz. Da li misliš da si danas protiv Janika mogao bilo šta taktički drugačije da uradiš?", glasilo je pitanje.

Novak se nije dugo dvoumio, već je uz prepoznatljiv osmeh i dozu surove iskrenosti ispalio:

"Ne, zapravo ne. Bio je to dobar stari debakl. Nisam mogao mnogo toga da uradim", prokomentarisao je Novak, što je izazvalo smijeh u sali, ali i još jednom pokazalo koliko Đoković realno sagledava situaciju na terenu, čak i kada mu ne ide.

(Telegraf)