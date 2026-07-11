Logo

Đokovića pitali o Sineru, njegov odgovor nasmijao sve na konferenciji

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 10:25

Komentari:

0
Ђоковића питали о Синеру, његов одговор насмијао све на конференцији
Foto: Youtube/Wimbledon

Srpski teniser Novak Đoković završio je učešće na Vimbldonu u polufinalu, nakon ubjedljivog poraza od Janika Sinera rezultatom 3:0 u setovima. Iako je poraz bio težak, Novak je na konferenciji za medije pokazao veličinu, a jednim odgovorom uspio je čak i da nasmije prisutne novinare.

Odmah na početku obraćanja, Đokoviću je upućeno pitanje koje se ticalo same taktike i toga da li je postojao bilo kakav segment igre koji je mogao da promijeni kako bi ishod bio drugačiji

"Zdravo Novače, težak poraz. Da li misliš da si danas protiv Janika mogao bilo šta taktički drugačije da uradiš?", glasilo je pitanje.

Novak se nije dugo dvoumio, već je uz prepoznatljiv osmeh i dozu surove iskrenosti ispalio:

"Ne, zapravo ne. Bio je to dobar stari debakl. Nisam mogao mnogo toga da uradim", prokomentarisao je Novak, što je izazvalo smijeh u sali, ali i još jednom pokazalo koliko Đoković realno sagledava situaciju na terenu, čak i kada mu ne ide.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

Vimbldon

Janik Siner

Komentari (0)

Više iz rubrike

Новак Ђоковић ће бити одушевљен када буде чуо шта је све Синер рекао о њему

Tenis

Novak Đoković će biti oduševljen kada bude čuo šta je sve Siner rekao o njemu

13 h

0
Тенис

Tenis

TK Mladost obilježava 40 godina postojanja kluba

14 h

0
Ђоковић послије пораза: Мука ми је да причам о 25. гренд слему

Tenis

Đoković poslije poraza: Muka mi je da pričam o 25. grend slemu

14 h

1
Ђоковићу ни сет: Синер у финалу Вимблдона

Tenis

Đokoviću ni set: Siner u finalu Vimbldona

18 h

7

  • Najnovije

11

57

Budimir: MUP preduzeo sve da skup u Potočarima protekne bez incidenta

11

55

Košarac: Trajni politički raspored Trivićeve i Stanivukovića je opozicija

11

54

Todić: Sjećanje na stradanje Kozare ne smije biti zaboravljeno

11

48

Krenula na Vimbldon, pa polomila bradu i izbila zube

11

36

Bivša britanska ministarka pronađena mrtva, osumnjičeni pušten na slobodu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima