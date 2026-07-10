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TK Mladost obilježava 40 godina postojanja kluba

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 21:39

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Тенис
Foto: ATV

TK Mladost ove godine slavi 40 godina postojanja kluba. U sklopu obilježavanja vrijednog jubileja biće održana dva turnira. Sada već tradicionalni, šesti po redu za djecu do 14 godina i po prvi put „Lanaco Banjaluka Open ITF juniors do 18 godina. Očekuje se preko 100 učesnika iz regiona ali i svijeta.

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Tagovi :

tenis

TK Mladost

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