TK Mladost obilježava 40 godina postojanja kluba

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TK Mladost ove godine slavi 40 godina postojanja kluba. U sklopu obilježavanja vrijednog jubileja biće održana dva turnira. Sada već tradicionalni, šesti po redu za djecu do 14 godina i po prvi put „Lanaco Banjaluka Open ITF juniors do 18 godina. Očekuje se preko 100 učesnika iz regiona ali i svijeta.

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