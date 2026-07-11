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UŽIVO: Obilježavanje 84 godine od Bitke na Kozari

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 10:46

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УЖИВО: Обиљежавање 84 године од Битке на Козари
Foto: ATV/Milica Marjanović

Na Mrakovici će danas biti obilježene 84 godine od Bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila, a 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece.

Kozara i Potkozarje postali su jezgro otpora njemačkoj okupaciji i ustaškom teroru. Slobodnu teritoriju i 80.000 civila branilo je 3.500 partizana kada su je 10. juna 1942. napale deset puta jače njemačko-ustaške snage.

Program obilježavanja, kojem će prisustvovati premijer Savo Minić i resorni ministar Radan Ostojić počeće prijemom zvaničnika u Vili "Mrakovica" na Kozari.

Kod spomen-krsta biće služen parastos, a predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća kod Centralnog spomen-obilježja, najavljeno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

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Kozara

obilježavanje

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