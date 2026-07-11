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Jelena Trivić reagovala na prijedlog da Stanivuković bude mandatar

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 09:53

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Јелена Тривић реаговала на приједлог да Станивуковић буде мандатар
Foto: Facebook/Jelena Trivić

Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, reagovala je na prijedlog predsjednika SDS Branka Blanuše da predsjednik PSS Draško Stanivuković, u slučaju pobjede opozicije, bude mandatar za sastav Vlade Republike Srpske, poručivši da je takva odluka donesena bez ikakvih konsultacija sa Narodnim frontom.

Trivićeva kaže za Srpskainfo da ni svi u SDS, koliko je upoznata, nisu bili upoznati sa tim šta će Blanuša predložiti i napisati na svom Fejsbuk profilu.

"Mi smo bili principijelni, saradljivi, kooperativni, pružili smo maksimalnu podršku Blanuši u novembru i februaru kao prijevremenom predsjedničkom kandidatu i zaslužili smo u tom kontekstu da budemo upućeni u ova dešavanja, a ne da ih saznajemo iz medija", naglasila je Trivićeva.

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On je napomenula da sporazum, koji su ranije potpisali Narodni front, SDS i PSS, ne definiše ni konkretno ime mandatara, niti stranku iz koje bi on trebalo da dođe, zbog čega, kako navodi, Narodni front nije obavezan da poštuje taj Blanušin prijedlog.

"Izgleda da se opet reže ražanj, a zec u šumi. Dijele se fotelje, a tek se treba pobijediti", rekla je Trivićeva za Srpskainfo.

Ona je podsjetila da su ljudi iz Narodnog fronta, prije nekoliko mjeseci, izlazili sa stavom da ova stranka ima “idealnu osobu, obrazovanu, sa kompetencijama, znanjem i integritetom za poziciju predsjednika buduće Vlade”.

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"Ali nikada nije bio naš zahtjev da to bude dio sporazuma, niti dogovora unutar opozicije. Prosto ljudi imaju pravo na svoj stav, kao što ga imaju i danas", napomenula je Trivićeva.

Ona je naglasila da je izjava Blanuše u najširem članstvu Narodnog fronta naišla na veliko nezadovoljstvo i da o tome treba dobro voditi računa ubuduće.

"U svakom slučaju, ostaje naša podrška za inokosne kandidature Blanuši i Božoviću, a mandatar će biti onaj ko prikupi 42 potpisa. Što se tiče Narodnog fronta, pozicija premijera ostaje otvoreno pitanje. Cilj je prvo pobjeda za nivo Predsjednika Republike, pa onda dalje", rekla je Trivićeva za Srpskainfo.

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Branko Blanuša, predsjednik SDS i kandidat za predsjednika Republike Srpske, poručio je da Draško Stanivuković, predsjednik PSS i gradonačelnik Banjaluke, treba da bude mandatar za sastav nove Vlade RS, što je Stanivuković i prihvatio.

Narodnom frontu i Jeleni Trivić, Blanuša se zahvalio na “ozbiljnoj i principijelnoj podršci”, uz riječi da će cijeniti takav odnos ne samo u periodu do izbora, nego i poslije njih.

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Jelena Trivić

Narodni front

SDS

Branko Blanuša

Pokret Sigurna Srpska

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