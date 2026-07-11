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Šeranić u posjeti djeci na ljetovanju u Bečićima

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 09:35

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Бечићи
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić posjetiće danas u Bečićima 133 djece koja se nalaze na ljetovanju u okviru projekta "Socijalizacija djece Republike Srpske 2026".

U Bečićima boravi peta smjena od 133 djece iz Banjaluke, Bijeljine, Bileće i Gacka, uz stručnu podršku vaspitača, saopšteno je danas iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Planirano je da od 1. juna do 24. septembra na moru boravi 13 grupa, odnosno oko 1.700 djece iz svih opština i gradova Republike Srpske, prenosi Srna.

Predviđeno je u okviru projekta da na ljetovanju mogu biti djeca iz porodica korisnika prava iz socijalne i dječije zaštite, djeca iz višečlanih porodica, iz porodica boračke populacije, djeca sa poteškoćama u razvoju i hroničnim zdravstvenim smetnjama, kao i posebno nadarena djeca, te talentovani sportisti.

Posjeta je zakazana u 9.00 časova u Omladinskom hostelu "Užice".

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Alen Šeranić

Bečići

Socijalizacija djece Republike Srpske 2026

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