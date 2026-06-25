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Šeranić: Kolektivni ugovor omogućava povećanje plata socijalnim radnicima

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 15:12

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Ален Шеранић
Foto: ATV

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da je za njegov resor značajno što će poseban kolektivni ugovor omogućiti povećanje plata od pet do 30 odsto socijalnim radnicima koji rade direktno sa korisnicima.

"To će svojim opštim aktom te ustanove i da određuju i uređuju", rekao je Šeranić novinarima u Banjaluci nakon potpisivanja posebnog kolektivnog ugovora kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih u 31 javnoj ustanovi u Republici Srpskoj.

On je dodao da će uz postojeće i planirano povećanje plata u okviru sistema javnih službi doći i do poboljšanja ostalih prava radnika, te dodatnog unapređenja ekonomsko-socijalnog statusa.

Ugovor su potpisali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić sa predsjednikom Sindikata uprave Božom Marićem i predsjednikom Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Brankom Zelenkovićem.

Potpisivanju kolektivnog ugovora u Vladi Republike Srpske prisustvovao je i premijer Savo Minić, prenosi Srna.

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Tagovi :

Alen Šeranić

Ministarstvo zdravlja

kolektivni ugovor

socijalni radnici

povećanje plata

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