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Pripadnici MUP-a uspješno završili obuku "Suzbijanje narušenog javnog reda i mira"

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ATV redakcija
25.06.2026 16:01

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Припадници МУП-а завршена обука
Foto: Srna

U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske u Zalužanima danas su svečano uručene diplome polaznicima koji su uspješno završili obuku "Suzbijanje narušenog javnog reda i mira".

Obuku su realizovali instruktori specijalne jedinice francuske Žandarmerije GIGN, a tokom nje polaznici su stekli teorijska i praktična znanja o postupanju policijskih službenika u situacijama narušavanja javnog reda i mira, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Prvi dio obuke održan je u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru, dok je drugi dio obuke realizovan u Centru za obuku MUP-a Republike Srpske.

Obuka je realizovana posredstvom Ambasade Republike Francuske, Kancelarije oficira za vezu, a njoj su pored pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije i Centra za obuku MUP-a Republike Srpske, prisustvovali i pripadnici Agencije za istrage i zaštitu /SIPA/, Federalne uprave policije /FUP/ i Policije Brčko distrikta, prenosi Srna.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

Zalužani

Policija

Suzbijanje narušenog javnog reda i mira

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