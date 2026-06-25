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"Prijetnje predsjedniku Dodiku vrhunac kampanje političkog Sarajeva, Tužilaštvo BiH hitno da reaguje"

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 15:58

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран на конференцији за медије
Foto: ATV/Branko Jović

Poziv Bakira Izetbegovića da se "silom riješe" predsjednika Milorada Dodika - čovjeka koji je sinonim ustavnog položaja i snažne Republike Srpske, izraz njene izborne volje i otpora unitarizaciji i majorizaciji, predstavlja vrhunac višegodišnje kampanje koja se vodi iz političkog Sarajeva, istakao je predsjednik Republike Siniša Karan.

Komentarišući izjavu Bakira Izetbegovića da se "silom mora riješiti" predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, Karan je izjavio za Srnu da "predsjednik Dodik već više od dvije decenije štiti ustavni položaj Republike Srpske i predstavlja najsnažniju branu sarajevskim unitarističkim politikama.

"Dvadeset godina predsjednik Dodik sprečava pokušaje političkog Sarajeva da BiH bude pretvorena u unitarnu državu, a Republika Srpska svedena na puku administrativnu jedinicu, lišenu svojih ustavnih prava i nadležnosti", naglasio je Karan.

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On je rekao da su se metode mijenjale - od nastojanja da se posredstvom visokih predstavnika i nametnutih odluka mijenja dejtonska ustavna struktura BiH i stvori unitarna, građanska, bošnjačka država u srcu Evrope, preko oduzimanja nadležnosti Republici Srpskoj i zloupotrebe pravosudnih institucija, pa sve do današnjih otvorenih prijetnji, ali je cilj uvijek bio i istao isti: slabljenje i političko razvlašćivanje Republike Srpske kroz udar na predsjednika Dodika.

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"Pošto nisu uspjeli da predsjednika Dodika poraze na izborima 20 godina, niti da kroz političke procese i institucionalne mehanizme oslabe politiku koju predstavlja i vodi, danas svjedočimo opasnoj radikalizaciji i pozivima na njegovu fizičku eliminaciju. Tužilaštvo BiH dužno je da, po službenoj dužnosti i bez odgađanja, hitno reaguje i preduzme sve mjere povodom upućenih prijetnji", poručio je Karan, prenosi Srna.

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Siniša Karan

Milorad Dodik

Republika Srpska

Bakir Izetbegović

mudžahedini

prijetnja

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