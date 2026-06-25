Lukašenko: Ako Kijev misli da nas uvuče u sukob, kvalitet rata će se promijeniti

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je nedavno predstavnicima Vladimira Zelenskog poručio da će narodi Bjelorusije, Rusije i Ukrajine, prije ili kasnije, ponovo biti zajedno.

"Rusija i Bjelorusija su naša jedinstvena otadžbina. Nismo mi krivi što su nastale dvije države, ali to su veoma bliske, bratske zemlje. Mislim da ne postoji sila koja bi mogla da razori to jedinstvo. Uvjeren sam, i to sam nedavno rekao predstavnicima Zelenskog, da će naši narodi, prije ili kasnije, ipak biti zajedno", rekao je Lukašenko tokom sastanka sa predsjednicom Savjeta Federacije Rusije Valentinom Matvijenko u Minsku.

On je istakao da su porodične i istorijske veze između naroda suviše duboke da bi bile prekinute.

"Vaši rođaci su sahranjeni u Ukrajini. Vi danas radite za dobrobit ne samo Rusije, već i Bjelorusije, a ne protiv iste te Ukrajine. Kako sve to može da se prekine? To je nemoguće", rekao je Lukašenko, dodajući da ima mnogo onih koji žele da razbiju jedinstvo istočnoslovenskih naroda.

Bjeloruski predsjednik je izrazio uvjerenje da će odnosi između tri zemlje vremenom biti obnovljeni.

"Mir i samo mir"

On se danas sastao i sa gubernatorom Moskovske oblasti Andrejem Vorobjovom. Naveo je da zalaže za brzo mirno rješavanje sukoba u Ukrajini, ali su za to potrebne i određene garancije.

"Mir i samo mir. Ali uz punu garanciju da se neće igrati sa nama i, kako (predsjednik Rusije Vladimir) Putin kaže, neće moći ponovo da nas prevare. Jer prevara Rusije bi, prije svega, pogodila Bjelorusiju. Mi smo na prvim linijama fronta naše otadžbine i to savršeno dobro shvatamo", rekao je Lukašenko.

Naveo je da je Ukrajina moneta za potkusurivanje u velikoj igri.

"Uopšte se ne radi o Ukrajini. Znate o čemu se radi i ko, na kraju, ratuje protiv koga. Stoga, ovo treba da se riješi i nekako promovišemo svoje interese. Ni nama ni Rusiji ovo (nastavak rata) nije potrebno", naglasio je predsjednik Belorusije.

Naveo je i da Ukrajina treba da pregovara, a ne da se "pada u vatru.

"Treba se suštinski dogovarati. Ne treba padati u vatru, ne treba vikati, ne treba pokušavati nekoga da udarite i tako dalje. Treba se ljudski dogovoriti", rekao je Lukašenko.

"Kako se boriti protiv Ukrajinaca ovde ako su na drugoj strani uglavnom teritorijalne trupe? Da li treba da pucamo na te mašince, mljekarke i radnike koji ne žele da se bore protiv Bjelorusa? Mi takođe ne želimo da se borimo protiv Ukrajinaca", objasnio je bjeloruski predsjednik.

Prema njegovim riječima, stav Minska je miroljubiv.

"Ali u svakoj situaciji staćemo uz Rusiju. Ne može biti drugačije", rekao je beloruski lider.

Lukašenko je dodao da se u Minsku sastao sa predstavnicima Vladimira Zelenskog.

"Predstavnici Zelenskog nedavno su bili ovde i direktno sam rekao: 'Momci, prenesite svom predsjedniku: ako misli da može ovako da razgovara sa nama, a zatim da nas uvuče u rat, treba da shvati da će se kvalitet rata odmah promijeniti. To će biti potpuno drugačiji rat'", istakao je Lukašenko.

On je dodao da je Bjelorusija dobila reakciju sa ukrajinske strane.

"Uzgred, dobili smo odgovor... oni to shvataju", zaključio je Lukašenko.

(RT Balkan)