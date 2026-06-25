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Tramp slavi pobjedu: Senatori se predomislili pred glasanje

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 15:10

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Трамп слави побједу: Сенатори се предомислили пред гласање
Foto: Tanjug/AP/Mariam Zuhaib

Američki Senat je u srijedu uveče odbio pokušaj da unapredi novu mjeru o ratnim ovlašćenjima prema Iranu, samo dan nakon što je usvojio rezoluciju usmjerenu na ograničavanje vojnog angažmana Sjedinjenih Američkih Država.

Kasno noćno glasanje uslijedilo je nakon Trampovog nezadovoljstva republikanskim senatorima koji su u utorak podržali rezoluciju o ratnim ovlašćenjima za Iran, kao i onima koji su tada izostali. Predsjednik je tvrdio da je Kongres time oslabio njegovu poziciju za pregovaračkim stolom sa Iranom.

Republikanski senatori Rend Pol i Bil Kesidi, koji su ranije glasali za ograničavanje predsjednikovih ratnih ovlašćenja, ovog puta su promijenili stav. Pol je bio uzdržan, dok je Kesidi glasao protiv daljeg napredovanja mjere. Suzan Kolins i Liza Murkovski ponovo su podržale rezoluciju, a demokrata Džon Feterman ponovo je bio protiv. Konačan rezultat glasanja bio je 47 prema 50, uz jedan glas "prisutan".

Tramp je nakon toga na mreži Truth Social pozdravio ishod i poručio: "Ovo glasanje ističe Iran!"

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Ranije tokom dana, na napetom ručku republikanske grupe u Senatu, Kesidi je rekao Trampu da će nastaviti da podržava mere o ratnim ovlašćenjima dok Kongres i američka javnost ne dobiju više informacija o sukobu.

Nakon sastanka Kesidi je novinarima rekao: "Niste rekli američkom narodu šta se dešava. Trebalo je da traje četiri nedjelje, traje četiri mjeseca. Naši prvobitni ciljevi nisu ostvareni i želim da znam šta se dešava."

Kasnije je, međutim, saopštio da je od potpredsednika Džej Di Vensa i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa dobio detaljan brifing o Iranu.

Pol je naveo da nije promijenio stav o ratu i izvršnoj vlasti, ali da mu je Tramp tražio da uzme u obzir pregovaračku poziciju predsjednika. Ovo je bilo 11. glasanje Senata o mjeri vezanoj za ratna ovlašćenja prema Iranu od početka godine.

(Kliks)

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Američki Senat

glasanje

Donald Tramp

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