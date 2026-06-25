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Tragedija u Francuskoj: Dječak umro u vrelom autu, satima bio zaglavljen

25.06.2026 14:21

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Trogodišnji dječak preminuo je Sen Gratjenu, u francuskom departmanu Val d'Oaz, nakon što je ostao zarobljen u parkiranom automobilu tokom toplotnog talasa koji je pogodio zemlju, saopštili su danas francuski zvaničnici.

Prema navodima tužilaštva u Pontoazu, dete su roditelji pronašli bez svijesti u vozilu parkiranom ispred porodične kuće, prenio je Figaro.

Uprkos pokušajima roditelja i hitnih službi da ga reanimiraju, dječak je proglašen mrtvim u 19.35 sati.

Istraga je pokazala da je otac u trenutku incidenta radio u pomoćnom objektu u dvorištu, dok je majka odmarala sa njihovim drugim djetetom, starim 18 mjeseci.

Ušao u auto i nije mogao da izađe

Prema prvim informacijama, dječak je izbjegao nadzor roditelja najmanje 45 minuta, ušao u automobil čija vrata nisu bila zaključana i ostao zarobljen unutra. Vozilo je imalo uključenu dječju sigurnosnu bravu, pa dijete nije moglo da izađe iz automobila.

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Majka je nakon tragedije hospitalizovana zbog stanja šoka, a tužilaštvo je pokrenulo istragu zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Nesreća se dogodila usred rekordnog toplotnog talasa koji je pogodio Francusku.

Najtopliji dan u istoriji mjerenja

Meteorološka služba "Meteo Frans" saopštila je da je zemlja juče zabilježila najtopliji dan od početka mjerenja, sa prosečnom nacionalnom temperaturom od 30 stepeni Celzijusa.

Ovo je drugi sličan slučaj u Francuskoj ove sedmice. U ponedjeljak su dvoje djece, uzrasta dvije i četiri godine, pronađeni mrtvi u porodičnom automobilu na parkingu stambene zgrade u Karpantrasu, na jugu zemlje, prenosi Tanjug.

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Dječak

Francuska

tragedija

vrućina

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