Ne miruje tlo u Venecueli: Registrovano još 10 naknadnih potresa

Autor:ATV redakcija
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Venecuelanska fondacija za seizmološko istraživanje registrovala je najmanje 10 dodatnih potresa nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli, javlja list “Nasional”.
U izvještaju se navodi da je većina dodatnih potresa registrovana u državama La Gvaira i Miranda, te da su bili magnitude između 2,4 i 4,5 stepeni po Rihterovoj skali.
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Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta, a vlasti su proglasile vanredno stanje.
Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je ranije da je do sada potvrđena smrt 164 ljudi, te da je povrijeđeno 971 lice.
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