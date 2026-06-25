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Ne miruje tlo u Venecueli: Registrovano još 10 naknadnih potresa

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ATV redakcija
25.06.2026 14:17

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Спасиоци претражују рушевине након земљотреса у Каракасу, Венецуела, у срijеду, 24. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Javier Campos)

Venecuelanska fondacija za seizmološko istraživanje registrovala je najmanje 10 dodatnih potresa nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli, javlja list “Nasional”.

U izvještaju se navodi da je većina dodatnih potresa registrovana u državama La Gvaira i Miranda, te da su bili magnitude između 2,4 i 4,5 stepeni po Rihterovoj skali.

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Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta, a vlasti su proglasile vanredno stanje.

Vršilac dužnosti predsjednika Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je ranije da je do sada potvrđena smrt 164 ljudi, te da je povrijeđeno 971 lice.

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Venecuela

zemljotres u Venecueli

potres

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