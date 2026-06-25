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Toplotni talas za tri dana odnio 200 života u Španiji: Temperature preko 42 stepena

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ATV redakcija
25.06.2026 13:36

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Сунце у пустињи.
Foto: Pexel/Fabio Partenheimer

Evropa trenutno prolazi kroz jedan od najintenzivnijih toplotnih talasa u novijoj istoriji, sa rekordnim temperaturama, najvišim stepenima upozorenja i ozbiljnim posljedicama u više zemalja.

Podaci Sistema za svakodnevno praćenje mortaliteta (MoMo), kojim upravlja Zdravstveni institut Karlos 3 u Madridu, pokazuju da je između ponedjeljka i srijede u Španiji preminulo 212 osoba više nego što se očekuje na osnovu istorijskih statističkih podataka.

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Sistem MoMo svakodnevno prikuplja podatke o smrtnosti u Španiji i procjenjuje odstupanja u broju preminulih upoređujući ih sa očekivanim nivoima zasnovanim na dugoročnim trendovima.

Španija je ljeto dočekala sa velikim dijelovima zemlje pod upozorenjima zbog ekstremnih temperatura koje su se kretale oko 40 stepeni Celzijusa, uključujući i unutrašnjost Baskije, sjevernog regiona koji je tradicionalno poznat po znatno blažoj klimi.

Vlasti su u tom regionu obustavile sportske i kulturne aktivnosti na otvorenom, dok su u drugim dijelovima zemlje temperature prelazile čak 42 stepena Celzijusa.

Izuzetno visoke temperature za jun zabilježene su ove nedjelje i u Francuskoj, Belgiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Švajcarskoj, a u pojedinim slučajevima dostignuti su nivoi koji nisu viđeni otkako postoje meteorološka mjerenja.

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Infrastruktura, javne službe i transportni sistemi širom Evrope nalaze se pod sve većim pritiskom dok se zemlje suočavaju sa ekstremno visokim temperaturama tokom dana i noći.

U Francuskoj su juče oboreni rekordi prosječnih junskih temperatura, dok su u mnogim oblastima vrijednosti znatno premašile 40 stepeni Celzijusa. Izmjereno je: 43,6°C u Kazou; 42,5°C u Bordou; 42,2°C u Nantu; 41,6°C u Le Manu i 40,3°C u Parizu.

Ovi podaci potvrđuju da se veliki dio zapadne Evrope suočava sa izuzetno opasnim vremenskim uslovima koji utiču na zdravlje stanovništva, energetsku infrastrukturu i svakodnevni život miliona ljudi.

(Telegraf.rs)

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