Toplotni talas odnosi živote: Žena preminula u kampu, dijete (3) pronađeno mrtvo u automobilu

Jedna britanska državljanka preminula je u kampu u Francuskoj dok se Evropa i dalje suočava sa nesnosnim toplotnim talasom.

Vjeruje se da je starija žena boravila sa suprugom u kampu Baie d’Aunis u primorskom mjestu La Tranche-sur-Mer na zapadu Francuske kada joj je pozlilo.

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Zaposleni u kampu potvrdio je za Dejli Mejl da je preminula od srčanog udara.

Prema objavi jednog kampera na Fejsbuku, u kamp su stigla četiri vozila hitne pomoći i dva policijska automobila.

Britansko Ministarstvo spoljnih poslova zamoljeno je za komentar. Smrt Britanke dogodila se u trenutku kada toplotni talas i dalje pogađa Evropu, a temperature u pojedinim dijelovima kontinenta prelaze 40 stepeni Celzijusa.

Meteorološke službe upozorile su da bi ekstremne vrućine mogle da ugroze ljudske živote, dok se veliki dio zapadne Evrope nalazi pod uticajem takozvane „toplotne kupole“.

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Očekuje se da će najmanje 101 milion ljudi u četvrtak biti izloženo veoma visokim temperaturama, uključujući oko 50 miliona stanovnika Francuske.

U četvrtak je u Francuskoj pronađeno mrtvo trogodišnje dijete u automobilu.

(Telegraf.rs)