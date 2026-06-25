Ruska PVO oborila 269 ukrajinskih dronova

Autor:ATV redakcija
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Snage protivvazduhoplovne odbrane su tokom noći oborile 269 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad više ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Naime, u periodu od 20 do 7 po moskovskom vremenu, dežurna sredstva PVO presrela su i uništila dronove iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Kaluške, Kurske, Orlovske, Saratovske, Smolenske, Rostovske, Tulske oblasti, kao i Krasnodarskog kraja, Moskovskog regiona, Republike Krim i voda Crnog mora.
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Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima, prenosi RT Balkan.
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