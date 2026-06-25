Između 10 i 100 hiljada žrtava: Stravične procjene posljedica zemljotresa

Autor:ATV redakcija
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Prema seizmotektonskom izvještaju USGS-a za karipsku regiju, ovaj događaj je najjači zemljotres zabilježen u Venecueli u posljednjih 126 godina, uporediv samo sa istorijskim zemljotresom magnitude 7,7 koji se dogodio u oktobru 1900. godine.
USGS je procijenio da bi zemljotresi potencijalno mogli da uzrokuju između 10.000 i 100.000 žrtava, i gubitke u iznosu od dva odsto BDP-a.
Američka agencija je aktivirala narandžasto upozorenje zbog ljudskog i ekonomskog uticaja zemljotresa, kategorije koja odražava značajan rizik od žrtava i materijalne štete, iako se radi o procjeni zasnovanoj na automatskim modelima, a ne o zvaničnom broju, prenosi venecuelanski "Nacional".
Prema podacima USGS-a, projekcija se zasniva na intenzitetu kretanja tla, izloženom stanovništvu i ranjivosti zgrada u pogođenom području.
Almost everything on the ground after the massive earthquake in Venezuela pic.twitter.com/6PCESHubf1— Sanjay Deka (@SanjayDekaFLJ) June 25, 2026
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