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Između 10 i 100 hiljada žrtava: Stravične procjene posljedica zemljotresa

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 10:05

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Земљотрес у Венецуели
Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Prema seizmotektonskom izvještaju USGS-a za karipsku regiju, ovaj događaj je najjači zemljotres zabilježen u Venecueli u posljednjih 126 godina, uporediv samo sa istorijskim zemljotresom magnitude 7,7 koji se dogodio u oktobru 1900. godine.

USGS je procijenio da bi zemljotresi potencijalno mogli da uzrokuju između 10.000 i 100.000 žrtava, i gubitke u iznosu od dva odsto BDP-a.

Američka agencija je aktivirala narandžasto upozorenje zbog ljudskog i ekonomskog uticaja zemljotresa, kategorije koja odražava značajan rizik od žrtava i materijalne štete, iako se radi o procjeni zasnovanoj na automatskim modelima, a ne o zvaničnom broju, prenosi venecuelanski "Nacional".

Prema podacima USGS-a, projekcija se zasniva na intenzitetu kretanja tla, izloženom stanovništvu i ranjivosti zgrada u pogođenom području.

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Tagovi :

Venecuela

Zemljotres

Zemljotres Venecuela

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