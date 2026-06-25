Masovna tuča oko imovine: Povrijeđeno 11 osoba, reagovala policija

Autor:ATV redakcija
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U Lipljanu je u masovnoj tuči nakon spora zbog imovine povrijeđeno 11 osoba i njima je pružena medicinska pomoć.
Uhapšeno je 15 osoba, saopštila je tzv. kosovska policija.
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Na osnovu odluke tužioca, za 10 osumnjičenih je određen pritvor, prenosi Reporteri.
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