Masovna tuča oko imovine: Povrijeđeno 11 osoba, reagovala policija

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U Lipljanu je u masovnoj tuči nakon spora zbog imovine povrijeđeno 11 osoba i njima je pružena medicinska pomoć.

Uhapšeno je 15 osoba, saopštila je tzv. kosovska policija. Region Prevara na internetu: D‌jevojka ostala bez novca nakon uplate apartmana Na osnovu odluke tužioca, za 10 osumnjičenih je određen pritvor, prenosi Reporteri.

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