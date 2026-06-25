Dobojlija pao zbog spida

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Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1 uhapsili su juče N.V. sa područja grada Doboja zbog sumnje da se bavio prodajom narkotika.

On je lišen slobode zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga". Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju, inspektori su juče pretresli kuću, pomoćne objekte i automobil koje osumnjičeni N.V. koristi. Tom prilikom pronađena je i oduzeta određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na spid. Nakon što predmet bude kompletno dokumentovan, Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

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