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Dobojlija pao zbog spida

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 10:02

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Добојлија пао због спида
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1 uhapsili su juče N.V. sa područja grada Doboja zbog sumnje da se bavio prodajom narkotika.

On je lišen slobode zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju, inspektori su juče pretresli kuću, pomoćne objekte i automobil koje osumnjičeni N.V. koristi.

Tom prilikom pronađena je i oduzeta određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na spid.

Nakon što predmet bude kompletno dokumentovan, Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

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Tagovi :

PU Doboj

spid

hapšenje

pretresi

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