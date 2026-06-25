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Objavila fotografiju sa momkom kog je upoznala u Budvi, pa šokirala: ''Bilo bi vrijeme da se javiš, sad si tata''

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ATV redakcija
25.06.2026 09:56

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Дјевојчица у бијелој хаљини плеше
Foto: Pexels/Marina Ryazantseva

Objava jedne djevojke postala je viralna jer je u dvije fotografije uspjela da ispriča priču o ljubavi, razočaranju i roditeljstvu o kojoj danas govori cijeli internet.

Društvene mreže posljednjih godina iznjedrile su mnogo viralnih trendova, ali rijetko koji je uspio da u samo dvije fotografije izazove toliko reakcija kao objava jedne djevojke na TikToku.

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Na prvoj fotografiji vidi se ona sa mladićem kojeg je, kako je napisala, upoznala tokom provoda u Budvi. Uz sliku stoji jednostavan natpis: „Dečko kojeg sam vidjela jednom u Budvi“.

Međutim, već na sljedećem slajdu usledio je obrt koji niko nije očekivao. Na fotografiji djevojka za ruku vodi malu devojčicu, a preko slike piše: „Želim srećan Dan očeva, bilo bi vrijeme da se javiš.“

Internet je, očekivano, eksplodirao.

Neki su se smijali neočekivanom preokretu, drugi su pisali da je priča tužna, treći su se pitali da li je objava uopšte istinita. Ipak, bez obzira na to šta se zaista krije iza viralnog snimka, jedna stvar je sigurna - pogodio je temu koja pogađa mnogo više ljudi nego što smo spremni da priznamo.

Jer, koliko god da je početak priče djelovao kao tipična ljetna romansa, njen kraj otvorio je mnogo ozbiljnije pitanje.

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U komentarima su se brzo pojavile hiljade žena koje su tvrdile da poznaju slične priče. Neke su pisale da su same podigle djecu bez ikakve pomoći partnera, druge da su godinama čekale poziv koji nikada nije stigao, a treće da su odavno prestale da očekuju bilo šta osim tišine.

I upravo tu ova objava prestaje da bude samo internet šala.

Jer iza duhovitog obrta krije se realnost sa kojom se suočavaju mnoge samohrane majke.

Dok se u javnosti često vode rasprave o tome koliko je roditeljstvo teško, rijetko se govori o tome koliko je ono teže kada ga jedna osoba iznese gotovo sama. Ne radi se samo o finansijama. Radi se o svakodnevnim obavezama, neprospavanim noćima, bolestima, vrtiću, školi, roditeljskim sastancima, brigama, odlukama i svim onim nevidljivim poslovima koje neko mora da uradi.

Najčešće je to upravo majka.

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Naravno, postoje i brojni požrtvovani očevi koji aktivno učestvuju u životima svoje djece i koji su podjednako uključeni u roditeljstvo. Ali upravo zato priče o muškarcima koji nestanu iz života svog djeteta izazivaju toliko burne reakcije. Zato što predstavljaju suprotnost onome što bi roditeljstvo trebalo da bude.

Biti roditelj nije status na društvenim mrežama niti fotografija za posebne prilike.

To je prisustvo.

I zato je možda najjači dio cijele viralne objave upravo rečenica: „Bilo bi vrijeme da se javiš.“

U toj jednoj rečenici stalo je mnogo više od običnog prozivanja. Ona zvuči kao ironija, ali i kao podsjetnik da vrijeme prolazi. Da dijete raste. Da prvi koraci, prve riječi, rođendani i školske priredbe ne mogu da se vrate.

Internet često zna da bude surov, ali ponekad umije da prepozna suštinu bolje od mnogih ozbiljnih analiza. Zato su brojni komentatori primetili da je djevojka uspjela da kaže mnogo bez ijedne uvrede, bez svađe i bez dugog objašnjenja.

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Dvije fotografije bile su dovoljne.

Prva je prikazala početak jedne priče.

Druga njene posljedice.

Možda upravo zato ovaj TikTok nije postao viralan samo zato što je duhovit. Postao je viralan zato što je mnoge nasmijao, ali još više njih podsjetio da iza svake ovakve priče postoji dijete koje nije biralo okolnosti u kojima će odrastati.

A ako je suditi po reakcijama ljudi na društvenim mrežama, čini se da javnost danas ima sve manje razumijevanja za roditelje koji mogu da budu prisutni, a odluče da to ne budu.

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Jer ljetne avanture možda traju jednu noć.

Ali roditeljstvo traje cijeli život.

(Ona.rs)

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