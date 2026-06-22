Prepoznajte švalera za samo nekoliko minuta: Ovi gestovi ga odaju

Prepoznati švalera možete već u prve dvije nedjelje, mnogo prije nego što shvatite koliko vam je stao na srce.

Na početku je sve bajka. Poruke bez razloga, pažnja u sitnicama, riječi koje zvuče kao pjesma. A onda osjetite da se sve dešava prebrzo, da vas obasipa nježnostima dok izbjegava svaku dublju temu. To nije ljubav. To je taktika.

Svijet Sve više radnika u ovoj zemlji odlazi na bolovanje zbog stresa i sagorijevanja

Oni ne traže vezu, već potvrdu. Ne slušaju da bi vas upoznali, već da bi pronašli sljedeći kompliment koji će vas razoružati. Priče su uvježbane, osmijesi tempirani, a nestanak uvijek iznenadan, ali nikad slučajan.

Izjava ljubavi poslije nedjelju dana nije romansa, već crvena zastava

Najlakše je nasjesti baš na ovo. Šarmantan muškarac vas poslije prve nedjelje zove „ljubavi moja“ i vi se osjećate kao da ste osvojili svijet. Problem je u tempu. Pravo zaljubljivanje treba vrijeme. Prebrza izjava ljubavi obično znači da je tu rečenicu izgovorio i prije vas, mnogo puta. Žene koje su prošle kroz to kasnije shvate jedno: nisu bile jedine, bile su samo sljedeće na redu.

Telefon mu je važniji od vas, a on tvrdi da je „samo fin“

Stalna potreba za pažnjom odaje ženskaroša brže od bilo čega. Profil pun laskavih komentara, prsti koji ne ispuštaju telefon, spremnost da flertuje sa svakom. Kada ga pitate zašto toliko visi na mrežama, dobijate isti odgovor: „Pa samo sam ljubazan.“ Iste te poruke u tom trenutku stižu na još deset adresa. Validacija mu je gorivo, a vi ste samo jedan od izvora.

Zanimljivosti Za jedan znak Zodijaka stiže ljeto koje će promijeniti sve

Kako prepoznati švalera koji bježi od svake ozbiljne teme

Šarm bez dubine je njegova odbrana. Čim pokrenete razgovor o zajedničkoj budućnosti, on se našali ili promeni temu. Lagani, površni razgovori mu odgovaraju jer drže distancu i kontrolu. Muškarac koji izbjegava svaki ozbiljan razgovor ne čuva vas, već čuva svoju slobodu da ode kad poželi.

(Krstarica)