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Nova društvena mreža u Evropi koja je alternativa Fejsbuku i Iksu

Autor:

ATV redakcija
22.06.2026 09:21

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Foto: Pexels/Photo by JÉSHOOTS

Evropska unija podržala je novu društvenu mrežu "W“, koja se predstavlja kao evropska alternativa platformama poput Fejsbuka i Iksa.

Mreža je prvi put predstavljena u januaru na Svjetskom ekonomskom forumu, a njeni osnivači ističu da se zasniva na principima verifikovanih korisnika, transparentnosti, zaštite privatnosti i slobode govora.

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Platformu, čije je sjedište u Švedskoj, razvili su stručnjaci iz oblasti medija, tehnologije i vještačke inteligencije. Beta verzija pokrenuta je ove nedjelje, a korisnici koji žele da objavljuju sadržaj moraju prethodno da prođu proces verifikacije. Među prvim korisnicima nalaze se i visoki evropski zvaničnici, uključujući predsjednicu Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsjednika Evropskog savjeta Antonio Košta.

Verifikacija identiteta i zaštita podataka

Prije pristupa mreži, korisnici moraju da potvrde svoj identitet, bilo korišćenjem pravog imena ili anonimno preko aplikacije W Identity. Ova aplikacija omogućava provjeru identiteta skeniranjem pasoša ili lične karte direktno na uređaju korisnika.

Izvršna direktorka kompanije, Ana Zeiter, ranije je izjavila da će podaci biti čuvani na evropskim serverima u vlasništvu evropskih kompanija, dok će investitori biti ograničeni na one sa sjedištem u Evropi.

Planirano je i korišćenje usluga Protona, švajcarskog provajdera šifrovane elektronske pošte, kao i UpClouda, finske cloud platforme, kako bi poslovanje bilo u skladu sa evropskim pravilima o zaštiti privatnosti.

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Korak ka tehnološkoj nezavisnosti Evrope

Pokretanje mreže „W" dio je šire evropske strategije jačanja tehnološke samostalnosti, posebno u oblastima digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije. Cilj je smanjenje zavisnosti evropskih država, kompanija i građana od velikih američkih tehnoloških korporacija.

Zemlje poput Francuske, Njemačke i Holandije već su izrazile zabrinutost zbog mogućih bezbjednosnih i privatnosnih rizika koje nosi oslanjanje na strane tehnološke gigante.

Pored mreže "W", u Evropi su posljednjih mjeseci pokrenute i druge alternativne platforme poput "Bulle", "Eurosky", "Monnett" i "eYou", koje pokušavaju da ponude drugačiji model društvenog umrežavanja.

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Izazov privlačenja korisnika

Više evropskih platformi nedavno je potpisalo zajedničku deklaraciju o stvaranju evropskog „društvenog sloja" interneta, sa ciljem izgradnje raznovrsnije i otpornije digitalne infrastrukture koja bi predstavljala alternativu velikim monopolskim platformama, prenosi Glas Srpske.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da će najveći izazov za nove mreže biti privlačenje i zadržavanje korisnika. Dosadašnja iskustva pokazuju da je teško konkurisati platformama koje su godinama razvijane kako bi korisnike zadržavale što duže i nudile visok nivo funkcionalnosti i angažovanja.

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