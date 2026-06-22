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Djed (88) sa vještačkim kukom upao u okno sa cijevima i ostao zaglavljen

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ATV redakcija
22.06.2026 08:26

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Старац положио руку на дрену штаку.
Foto: Pexels/khbab alturky

Prava drama odigrala se u jednom beogradskom naselju kada je 88-godišnji muškarac ostao zaglavljen u uskom otvoru sa vodovodnim cijevima, gdje je proveo gotovo dva sata čekajući pomoć.

U pomoć su pritekli policajci, a potom i vatrogasci.

"Ovaj deka iz Beograda je ušao u otvor sa cijevima za vodu da nešto zavrne i zaglavio se. Ima vještački kuk i tamo je ostao puna 2 sata. Niko nije mogao da mu pomogne. Nakon što su komšije obavijestile policiju, na lice mjesta odmah su došla ova dva policajca koji su dala sve od sebe da pomognu deki, ali su na kraju ipak morali da dođu i vatrogasci", navodi Instagram stranica "Predajnik Beograd".

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Na svu sreću sve se završilo sa malim povredama.

"Djed ima 88 godina, a policajci se zovu Milan i Suad. Ima još dobrih ljudi", dodaje se.

Kako se navodi u komentarima djeda je izvukao vatrogasac koji je ušao u okno i koji je bio užetom obezbijeđen od strane svojih kolega vatrogasaca.

"Vatrogasac koji je izvukao deku se zove Nebojša i radi u stanici Zvezdara koliko se sjećam da su rekli", navodi se u jednom od komentara, prenosi Kurir.

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Beograd

povreda

spasavanje

Srbija

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