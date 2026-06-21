Biljana iz Valjeva tuži NATO: Analize potvrdile osiromašeni uranijum u njenom organizmu

Biljana Tanasijević Vuksanović, profesor Valjevske gimnazije, koja je oboljela od kancera, namjerava da dokaže na sudu da je bombardovanje 1999. godine, uzrok njene bolesti.

Savremene laboratorijske analize nanotehnologijom u Italiji pokazale su da u organizmu Biljane Tanasijević Vuksanović ima osiromašenog uranijuma i teških metala.

Namjerava da dokaže na sudu da je bombardovanje 1999. godine, koje je provela u Valjevu, uzrok njene bolesti. Istupanjem u javnosti želi da podigne svijest ljudi, kako kaže, da pravda i ljudsko zdravlje nemaju granice.

"Mnogi su mi se ljudi javljali, ljudi koji su oboljeli, koji su me pitali kakav je postupak, ali se i dalje plaše da bilo šta pokrenu što se toga tiče. Ja mislim da čekaju, otprilike, da vide kako ću ja proći", kaže Biljana za RTS.

Pred nadležnim sudom Biljanu Tanasijević Vuksanović zastupaće Srđan Aleksić, advokat iz Niša. Više od sedam godina sarađuje sa Anđelom Fjoreom Tartaljom iz Rima, koji je u Italiji, članici NATO-a, imao 550 pravosnažnih presuda za oboljele pripadnike KFOR-a.

Oni su boravili u zonama bombardovanim projektilima sa osiromašenim uranijumom.

"To moramo da dokažemo na sudu, to moramo da dokažemo kroz analize, to moramo da dokažemo kroz vještačenja vještaka medicinske struke, čak i drugih vještaka koji su stručnjaci za eksplozije i municiju, uključićemo sve i jednu ozbiljnu tužbu spremamo za gospođu Biljanu i za sve naše građane koji su oboljeli od posljedica osiromašenog uranijuma", poručuje Srđan Aleksić.

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Anđelo Fjore Tartalja poziva ljude da se obrate sudovima kako bi se vidjelo da je mnogo ljudi pogođeno.

"Veoma je važno da se ljudi uključe i istupe kako bi sudovima pokazali da problem koji je poznat u Srbiji pogađa veliki broj ljudi koji žele da zaštite sebe i svoja prava. Ovdje postoji i problem zaštite životne sredine i zdravlja, pa su to pitanja koja se moraju štititi pred sudovima, ne samo u Srbiji već i pred evropskim institucijama", poručuje italijanski advokat.

Advokat Srđan Aleksić, baveći se godinama zdravstvenim, ekološkim i pravnim posljedicama bombardovanja došao je do podataka da je 1999. godine bačeno 30.000 projektila sa 15 tona osiromašenog uranijuma na 118 lokacija u Srbiji.

/RTS/