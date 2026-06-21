Kalendarsko ljeto ove godine, počelo je danas, tačno u 10.24 časova. Naša uobičajena obdanica na ovaj najduži dan u godini trajaće 15 sati, 39 minuta i 5 sekundi, dok će noć biti najkraća, objavljeno je na Fejsbuk stranici Vrijeme u Republici Srpskoj.

Ljeto će trajati ukupno 93 dana, 15 sati i 40 minuta. Završiće se 23. septembra 2026. godine u 02:05 časova, kada zvanično počinje jesen.

"Prvi dan ljeta biće i najtopliji dan u ovom dijelu godine. Danas nas čeka pravi tropski talas. Temperature u najtoplijem dijelu dana idu do 35 i 36 stepeni, a lokalno i koji stepen više", navodi se u objavi.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u BiH nakon 23. juna, do 3. jula, očekuju se izraženi ljetni uslovi.

Biće pretežno sunčano i suvo vrijeme, te vrlo visoke, krajem juna i početkom jula lokalno i ekstremne vrućine, odnosno ekstremno visoke temperature vazduha.

Do 24. juna prognozirane minimalne temperature u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni, prognoza je FHMZ.

Od 25. juna do kraja prognoziranog perioda, 3. jula, izgledne su visoke vrijednosti temperatura vazduha. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni.