Temperature vrtoglavo rastu: Pred nama je jedan od najtoplijih dana u godini

U Republici Srpskoj jutro je osvanulo sunčano i toplo, a prema prognozama meteorologa, tokom dana nas očekuje pravi vreli talas sa maksimalnim temperaturama do 36 stepeni Celzijusovih.

Jutarnja temperatura u osam časova bila je najviša u Bijeljini, gdje je izmjereno 24 stepena.

U Prijedoru i Trebinju zabilježena su 23 stepena, dok je u Bileći, Mrakovici i Banjaluci izmjeren 21 do 22 stepena Celzijusova. U Ribniku i Višegradu živa u termometru se zaustavila na 20. podioku, dok je u Novom Gradu bilo 19 stepeni.

U Kneževu i Mrkonjić Gradu izmjereno je 18 stepeni, a u Han Pijesku, Šipovu, Rudom i Srebrenici 17 stepeni. Najsvježije je bilo u Gacku, Sokocu, Foči i na Čemernu, gdje su izmjerena 162 stepena Celzijusova.

U protekla 24 časa na teritoriji Republike Srpske nije bilo padavina.

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Sinoptičari navode da se nastavlja uticaj grebena sa jugozapada koji donosi priliv veoma toplog vazduha. Zbog snažnog anticiklona iz centralne i južne Evrope, vazdušni pritisak je iznad normale.

Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano i veoma vruće vrijeme. Popodne i uveče doći će do umjerenog razvoja oblačnosti, koja samo ponegdje na istoku Republike Srpske može donijeti kratkotrajne pljuskove. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Maksimalna dnevna temperatura vazduha kretaće se od 32 do 36 stepeni Celzijusovih, dok će u višim predjelima biti nešto prijatnije, sa maksimalnom temperaturom oko 25 stepeni.

U Banjaluci će takođe biti pretežno sunčano i vruće, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Maksimalna temperatura u gradu na Vrbasu dostići će oko 36 stepeni Celzijusovih.