Logo

Temperature vrtoglavo rastu: Pred nama je jedan od najtoplijih dana u godini

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 08:55

Komentari:

0
Приказан је сунчан љетни дан у зеленом парку, где се изнад густог дрвећа простире ведро плаво небо испуњено великим, бијелим облацима.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj jutro je osvanulo sunčano i toplo, a prema prognozama meteorologa, tokom dana nas očekuje pravi vreli talas sa maksimalnim temperaturama do 36 stepeni Celzijusovih.

Jutarnja temperatura u osam časova bila je najviša u Bijeljini, gdje je izmjereno 24 stepena.

U Prijedoru i Trebinju zabilježena su 23 stepena, dok je u Bileći, Mrakovici i Banjaluci izmjeren 21 do 22 stepena Celzijusova. U Ribniku i Višegradu živa u termometru se zaustavila na 20. podioku, dok je u Novom Gradu bilo 19 stepeni.

U Kneževu i Mrkonjić Gradu izmjereno je 18 stepeni, a u Han Pijesku, Šipovu, Rudom i Srebrenici 17 stepeni. Najsvježije je bilo u Gacku, Sokocu, Foči i na Čemernu, gdje su izmjerena 162 stepena Celzijusova.

U protekla 24 časa na teritoriji Republike Srpske nije bilo padavina.

Несрећа Пријаковци

Hronika

Detalji nesreće kod Banjaluke: Povrijeđeno troje Rusa, među njima i dijete

Sinoptičari navode da se nastavlja uticaj grebena sa jugozapada koji donosi priliv veoma toplog vazduha. Zbog snažnog anticiklona iz centralne i južne Evrope, vazdušni pritisak je iznad normale.

Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano i veoma vruće vrijeme. Popodne i uveče doći će do umjerenog razvoja oblačnosti, koja samo ponegdje na istoku Republike Srpske može donijeti kratkotrajne pljuskove. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Maksimalna dnevna temperatura vazduha kretaće se od 32 do 36 stepeni Celzijusovih, dok će u višim predjelima biti nešto prijatnije, sa maksimalnom temperaturom oko 25 stepeni.

U Banjaluci će takođe biti pretežno sunčano i vruće, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Maksimalna temperatura u gradu na Vrbasu dostići će oko 36 stepeni Celzijusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

Vrijeme danas

Republika Srpska

Republički hidrometeorloški zavod Srpske

Komentari (0)

Pročitajte više

Двије женска и једна мушка особе погинуле су данас у тешкој саобраћајној несрећи у Пријаковцима на магистралном путу Бањалука-Приједор.

Hronika

Detalji nesreće kod Banjaluke: Povrijeđeno troje Rusa, među njima i dijete

23 min

0
Дрон

Svijet

Ruske snage PVO oborile skoro 240 dronova za noć

23 min

0
Твоје добро јутро: Јутро по вашој мјери

Emisije

Tvoje dobro jutro: Jutro po vašoj mjeri

37 min

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Želimo da svaka porodica u Srpskoj bude sigurna i da ima uslove za dobar život

43 min

0

Više iz rubrike

Двије жене ходају са мајицама на глави по врелом дану.

Društvo

Danas počinje ljeto: Pred nama je najduži dan u godini

1 h

0
Славимо Светог Теодора Стратилата: Ово данас не би требало да започињете

Društvo

Slavimo Svetog Teodora Stratilata: Ovo danas ne bi trebalo da započinjete

1 h

0
Пшеница, жетва у Семверији

Društvo

Deset dana pred žetvu: Poljoprivrednike brine cijena pšenice

13 h

0
Одата почаст погинулим припадницима Војске Републике Српске и Војске Републике Српске Крајине

Društvo

"Put žrtvovanja i međusobne sloge": Odata počast poginulim borcima

13 h

0

  • Najnovije

09

05

Ako se budite zbog žeđi u toku noći, evo šta vam tijelo poručuje

09

02

Dnevni horoskop za 21. jun: Kome stižu romantični trenuci?

08

55

Temperature vrtoglavo rastu: Pred nama je jedan od najtoplijih dana u godini

08

44

Ruske snage PVO oborile skoro 240 dronova za noć

08

44

Detalji nesreće kod Banjaluke: Povrijeđeno troje Rusa, među njima i dijete

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima