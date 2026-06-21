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Dodik: Želimo da svaka porodica u Srpskoj bude sigurna i da ima uslove za dobar život

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 08:24

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

SNSD želi da svaka porodica u Republici Srpskoj bude sigurna i da ima uslove za dobar život, a danas ih ima više od 400.000, rekao je lider stranke Milorad Dodik.

"Radimo na tome da u svim našim projekcijama još više bude porodica, a danas ih u Srpskoj ima više od 400.000. Planiramo da dođemo do svake i da vidimo kako država može da im pomogne", istakao je Dodik.

U osvrtu na proteklu sedmicu na mreži Iks, Dodik je naveo da je prisustvovao otvaranju Policijske uprave Istočno Sarajevo u Palama.

"Republika Srpska i ovakvim projektima gradi sigurnu budućnost našem narodu", ocijenio je Dodik.

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Milorad Dodik

SNSD

Republika Srpska

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