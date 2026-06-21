Dodik: Želimo da svaka porodica u Srpskoj bude sigurna i da ima uslove za dobar život

SNSD želi da svaka porodica u Republici Srpskoj bude sigurna i da ima uslove za dobar život, a danas ih ima više od 400.000, rekao je lider stranke Milorad Dodik.

"Radimo na tome da u svim našim projekcijama još više bude porodica, a danas ih u Srpskoj ima više od 400.000. Planiramo da dođemo do svake i da vidimo kako država može da im pomogne", istakao je Dodik.

SNSD želi da svaka porodica u Republici Srpskoj bude sigurna i da ima uslove za dobar život.

Radimo na tome da u svim našim projekcijama još više bude porodica, a danas ih u Srpskoj ima više od 400.000.

Planiramo da dođemo do svake i da vidimo kako država može da im pomogne.… pic.twitter.com/i1sxKZsWwM — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 21, 2026

U osvrtu na proteklu sedmicu na mreži Iks, Dodik je naveo da je prisustvovao otvaranju Policijske uprave Istočno Sarajevo u Palama.

"Republika Srpska i ovakvim projektima gradi sigurnu budućnost našem narodu", ocijenio je Dodik.