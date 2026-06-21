Dodik: Želimo da svaka porodica u Srpskoj bude sigurna i da ima uslove za dobar život

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
SNSD želi da svaka porodica u Republici Srpskoj bude sigurna i da ima uslove za dobar život, a danas ih ima više od 400.000, rekao je lider stranke Milorad Dodik.
"Radimo na tome da u svim našim projekcijama još više bude porodica, a danas ih u Srpskoj ima više od 400.000. Planiramo da dođemo do svake i da vidimo kako država može da im pomogne", istakao je Dodik.
SNSD želi da svaka porodica u Republici Srpskoj bude sigurna i da ima uslove za dobar život.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 21, 2026
Radimo na tome da u svim našim projekcijama još više bude porodica, a danas ih u Srpskoj ima više od 400.000.
Planiramo da dođemo do svake i da vidimo kako država može da im pomogne.… pic.twitter.com/i1sxKZsWwM
U osvrtu na proteklu sedmicu na mreži Iks, Dodik je naveo da je prisustvovao otvaranju Policijske uprave Istočno Sarajevo u Palama.
"Republika Srpska i ovakvim projektima gradi sigurnu budućnost našem narodu", ocijenio je Dodik.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
13 h4
Republika Srpska
14 h0
Republika Srpska
15 h0
Najnovije
09
05
09
02
08
55
08
44
08
44
Trenutno na programu