Minić u Obudovcu sa članovima moto-kluba "Soko"

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić družio se večeras u Obudovcu sa članovima Moto-kluba "Soko" koji, kako je rekao, 20 godina uspješno okuplja motoriste i čestitao im na promociji Srpske.
"Drago mi je što sam večeras sa sinom u Obudovcu, među članovima i prijateljima Moto kluba `Soko`, koji već 20 godina uspješno okuplja motoriste. Stotine motora i hiljade posjetilaca je veliki događaj za ovu lokalnu zajednicu", naveo je Minić.
Zahvalio je domaćinima na gostoprimstvu i uputio čestitke povodom dvije decenije rada i promocije Republike Srpske.
"Odlična atmosfera, dobra energija, ljudi iz cijelog regiona i svih krajeva naše Republike", napisao je Minić na Iksu.
Odlična atmosfera, dobra energija, ljudi iz cijelog regiona i svih krajeva naše Republike…— Savo Minić (@minic_savo) June 20, 2026
Drago mi je što sam večeras sa sinom u Obudovcu, među članovima i prijateljima Moto kluba „Soko“, koji već 20 godina uspješno okuplja motoriste. Stotine motora i hiljade posjetilaca je veliki… pic.twitter.com/frgtL07P62
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
5 h3
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
7 h0
Republika Srpska
7 h6
Najnovije
22
03
21
59
21
52
21
47
21
23
Trenutno na programu