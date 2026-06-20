Minić u Obudovcu sa članovima moto-kluba "Soko"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić družio se večeras u Obudovcu sa članovima Moto-kluba "Soko" koji, kako je rekao, 20 godina uspješno okuplja motoriste i čestitao im na promociji Srpske.

"Drago mi je što sam večeras sa sinom u Obudovcu, među članovima i prijateljima Moto kluba `Soko`, koji već 20 godina uspješno okuplja motoriste. Stotine motora i hiljade posjetilaca je veliki događaj za ovu lokalnu zajednicu", naveo je Minić.

Zahvalio je domaćinima na gostoprimstvu i uputio čestitke povodom dvije decenije rada i promocije Republike Srpske.

"Odlična atmosfera, dobra energija, ljudi iz cijelog regiona i svih krajeva naše Republike", napisao je Minić na Iksu.