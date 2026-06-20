Dodik: "Koridor 92" - podvig VRS koji će istorija pamtiti kao bitku za život

"Svi pamtimo to proljeće i ljeto 1992. godine, vrijeme teških iskušenja. Zapadni dio Republike Srpske i Republike Srpske Krajine bio je odsječen od Srbije, a narod suočen sa nestašicom hrane, lijekova i osnovnih sredstava za život. Bili smo zatvoreni u mrak izolacije, ostavljeni bez lijekova, hljeba, kiseonika i bez prava na život. U tim trenucima, kada je izgledalo da je opstanak doveden u pitanje, srpski borci krenuli su u podvig koji će istorija pamtiti kao bitku za život", naglasio je Dodik za Srnu povodom 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, ističući da je Duga Njiva mjesto gdje se prije više od tri decenije lomila sudbina srpskog naroda.

Podsjetivši da je vojna operacija "Koridor 92" trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine i da su je izveli pripadnici Prvog krajiškog korpusa, Istočnobosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić, Dodik je naglasio da je direktan povod za ovu vojnu akciju, koja je najsvjetliji i najhumaniji ratni podvig VRS, bila smrt 12 beba zbog nedostatka kiseonika u banjalučkom porodilištu.

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​On je naveo da se upravo iz tog mraka nerazumijevanja i svjetske okrutnosti, izrodila naša najveća i najteža rana kada se zbog sramne i nečovječne blokade bjelosvjetskih moćnika, u banjalučkom porodilištu ugasilo dvanaest tek započetih života, koji su otišli na nebo prije nego što su čestito i progledali.

"Naši anđeli preminuli su jer im je uskraćeno pravo da dišu, a svjetski moćnici okretali glavu. Vapaj naših majki prelomio je sve. Tada je srpski vojnik znao da nema nazad i da mora da krene u borbu za goli opstanak naše djece. Dileme nije bilo, jer si birao između proboja koridora i smrtne presude za naše najmilije", istakao je Dodik.

​On je naglasio da se u odlučujuću bitku krenulo srcem, bez kalkulacije i samo sa jednom misli da se donese sloboda i spas za svoj narod i buduća pokoljenja i da više nijedna beba ne zavisi od odluke nekih tamo neljudi za zelenim stolom.

Dodik je istakao da proboj Koridora nije bio samo vojna pobjeda, već pobjeda života nad smrću i vjere nad beznađem, put kojim su stigli lijekovi, hrana i nada za stotine hiljada ljudi.

"To nije bila bitka za osvajanje, niti juriš iz mržnje, već čista, humana bitka za vazduh i juriš ljubavi prema sopstvenom narodu i slobodi. ​To je bio put života kojim je konačno stigao spas. ​Za taj spas mnogi su dali ono najvrednije, svoje živote i dijelove tijela. Njihova hrabrost, odlučnost i spremnost da polože život za svoj narod ostali su trajno upisani u istoriju Republike Srpske", naglasio je Dodik, navodeći da je u operaciji "Koridor 92" poginulo 877 pripadnika VRS, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske Krajine.

Njihov zavjet, istakao je Dodik, obavezuje nas da nikada, ali baš nikada, ne zaboravimo cijenu kojom je plaćena odbrana Republike Srpske.

"Zato neka Duga Njiva zauvijek bude mjesto sabornosti, poštovanja i zahvalnosti na kojem ćemo se sjećati junaka koji su svojim djelima pokazali da nema prepreke koja može zaustaviti narod odlučan da brani slobodu i pravo na život. Neka je vječna slava i hvala svim poginulim borcima VRS, a Republici Srpskoj trajna snaga da čuva uspomenu na njihovo herojsko djelo",naglasio je Dodik.

On je rekao da srpski narod i Republika Srpska moraju da čuvaju svoj Koridor, ne više tenkovima i puškama, već nacionalnom politikom, pameću, jedinstvom i ponosom.

"Neka žrtva naših malih, a velikih anđela iz banjalučkog porodilišta i srpskih junaka bude vječni putokaz kako se voli otadžbina Republika Srpska, a njene institucije će nastaviti da vode računa o svakom čovjeku, o svakoj porodici, jer je to nešto najvažnije što jedna zemlja ima i to je njeno najveće bogatstvo", poručio je Dodik.

/SRNA/