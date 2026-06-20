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Stevandić: Diplome i oglasi se mogu kupiti, ali znanje i rezultati ne mogu

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 13:05

Komentari:

4
Ненад Стевандић
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić istakao je da se diplome i oglasi mogu kupiti, ali znanje i rezultati ne mogu.

"Počeli su ratovi anketama i plaćenim PR oglasima. US će svoje saopštiti 4.10. u 22 sata jer znamo da je 20 odsto ljudi u Srpskoj vezano za stranke. Od 80 odsto, polovina uglavnom ne glasa i van je politike, a druga polovina se interesuje i glasa. Diplome i oglasi mogu, ali znanje i rezultati se ne mogu kupiti", napisao je Stevandić u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Nenad Stevandić

Narodna skupština Republike Srpske

Diploma

Republika Srpska

Komentari (4)

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