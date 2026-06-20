Stevandić: Diplome i oglasi se mogu kupiti, ali znanje i rezultati ne mogu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić istakao je da se diplome i oglasi mogu kupiti, ali znanje i rezultati ne mogu.
"Počeli su ratovi anketama i plaćenim PR oglasima. US će svoje saopštiti 4.10. u 22 sata jer znamo da je 20 odsto ljudi u Srpskoj vezano za stranke. Od 80 odsto, polovina uglavnom ne glasa i van je politike, a druga polovina se interesuje i glasa. Diplome i oglasi mogu, ali znanje i rezultati se ne mogu kupiti", napisao je Stevandić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Počeli su ratovi anketama i plaćenim PR oglasima.US će svoje saopštiti 4.10.u 22 sata jer znamo da je 20% ljudu u Srpskoj vezano za stranke.Od 80% 1/2 uglavnom ne glasa i van je politike,a 1/2 se interesuje i glasaju.— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) June 20, 2026
Diplome i oglasi mogu ali znanje i rezultati se ne mogu kupiti
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