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Krit pogodio snažan zemljoters

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 12:43

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Испуцала земља усљед земљотреса
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Grčko ostrvo Krit danas je pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je dubini od 20 kilometara, udaljen 119 kilometara jugozapadno od Irakliona, na otvorenom moru.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

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Prema izjavama očevidaca, objavljenim na sajtu ESMC, potres je trajao dugo i osjetio se snažno.

(Tanjug)

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Grčka

Krit

Zemljotres

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