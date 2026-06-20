Krit pogodio snažan zemljoters

Autor:ATV redakcija
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Grčko ostrvo Krit danas je pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je dubini od 20 kilometara, udaljen 119 kilometara jugozapadno od Irakliona, na otvorenom moru.
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
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Prema izjavama očevidaca, objavljenim na sajtu ESMC, potres je trajao dugo i osjetio se snažno.
(Tanjug)
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