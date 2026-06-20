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Vagoni se srušili s nadvožnjaka, ima povrijeđenih: Pogledajte jezive prizore

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 11:28

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Два вагона теретног воза пала су са жељезничког надвожњака у Минхену
Foto: Screenshot/Youtube

Dva vagona teretnog voza pala su sa željezničkog nadvožnjaka u Minhenu. Jedna osoba zadobila je povrede opasne po život.

Prema dosadašnjim informacijama, nesreća se dogodila tokom manevrisanja, kada su se iz za sada neutvrđenih razloga sudarila dva teretna voza, prenosi Bild.

Sljed tog sudara, dva vagona su pala s nadvožnjaka na ulicu. Prema prvim procjenama policije, voz čiji su vagoni pali sa nadvožnjaka nije prevozio teret, tako da nije postojala opasnost po stanovništvo.

Na terenu su pripadnici savezne i pokrajinske policije, vatrogasci i hitna pomoć, a u akciji je korišćen i dron. Okolnosti nesreće još nisu utvrđene, a angažovan je i sudski vještak koji će istražiti uzroke incidenta.

Ulica Šlajshajmer zatvorena je za saobraćaj u oba smjera.

Policija navodi da će uklanjanje olupine trajati tokom cijelog dana, a moguće da će se završiti tek sutra.

Incident, prema navodima njemačke željeznice, neće uticati na regionalni i međugradski putnički saobraćaj, jer se sporni kolosijek koristi isključivo za teretne vozove.

(Srna)

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Tagovi :

Njemačka

Vozovi

željeznička nesreća

povrijeđeni

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