Logo

Horor u Njemačkoj: Tijelo bebe pronađeno u potoku

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 08:12

Komentari:

0
beba
Foto: Pixabay

Mali grad Reningen u Baden-Virtembergu zavijen je u crno nakon što je potraga za tromesečnim dječakom, koji je otet ispred porodične kuće, završena na najtragičniji mogući način.

Sve je počelo u četvrtak uveče, kada je tridesetsedmogodišnja majka, nakon kupovine i šetnje, nakratko ostavila kolica sa bebom na trotoaru ispred svoje zgrade u ulici Malmhajmer štrase, kako bi u stan unijela namirnice. Tih nekoliko trenutaka bilo je dovoljno da se život porodice pretvori u noćnu moru. Kada se vratila, kolica su bila prazna.

Potraga koja je potresla naciju

Odmah nakon prijave nestanka, koja je policiji stigla oko 23.30 časova, pokrenuta je opsežna operacija potrage. U Reningenu, gradu od oko 18.000 stanovnika, vladala je vanredna situacija. Policija je angažovala oko 40 pasa tragača, uključujući i specijalizovane pse za pronalaženje tijela. Helikopteri i dronovi su čitave noći i tokom petka pretraživali područje iz vazduha, dok su na terenu bili vatrogasci, Crveni krst, Tehnička pomoć i spasilačke službe.

Šok nakon otkrića u potoku

Nažalost, potraga je u petak popodne dobila tragičan epilog. Tijelo djeteta pronađeno je u Rankbahu, potoku koji protiče kroz grad. Policija iz Ludvigsburga potvrdila je da postoji velika vjerovatnoća da je riječ o nestalom dječaku, a dalje mjere identifikacije su u toku, prenosi Bild.

Baka nastradale bebe je u šoku, ne vjerujući kako se tragedija odigrala u tako kratkom vremenskom periodu. Policija sada intenzivno traga za odgovorima na pitanja kako je neko mogao da prati majku i izvrši ovo nezamislivo djelo, dok je nakon pronalaska tijela velika potraga obustavljena.

Ovaj slučaj ostaje otvorena rana za cijelu Njemačku, a istraga o svim okolnostima ovog zločina se nastavlja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

Otmica

umrla beba

potraga

Komentari (0)

Pročitajte više

Србину претукли сина у Бечу, он са браћом преузео правду у своје руке

Svijet

Srbinu pretukli sina u Beču, on sa braćom preuzeo pravdu u svoje ruke

4 h

0
Заборавите на "Луцифере" и топлотне куполе: Метеоролог открио какве нас врућине очекују

Društvo

Zaboravite na "Lucifere" i toplotne kupole: Meteorolog otkrio kakve nas vrućine očekuju

4 h

0
crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena

Društvo

Sveti Teodor Ankirski: Krčmar koji je skrivao tajnu vjere i postao besmrtni mučenik

4 h

0
Навијачи Америке

Fudbal

Amerika sigurna, obezbijeđena naredna runda

12 h

0

Više iz rubrike

Србину претукли сина у Бечу, он са браћом преузео правду у своје руке

Svijet

Srbinu pretukli sina u Beču, on sa braćom preuzeo pravdu u svoje ruke

4 h

0
Ивана убила дјецу у кади и запалила стан из освете - откривени језиви детаљи

Svijet

Ivana ubila djecu u kadi i zapalila stan iz osvete - otkriveni jezivi detalji

13 h

0
предсједник САД-а

Svijet

Tramp otkrio za Kubu: Moguća operacija po ugledu na Venecuelu

13 h

2
Пиштољ, оружје

Svijet

Ko je bio "kralj kokaina" iz Beograda? Za Srbinom tragala cijela Evropa

17 h

0

  • Najnovije

12

15

Energo klub: Najaktuelnije energo teme

12

08

Nuždić: Koridor - pitanje opstanka srpskog naroda zapadno od Drine

12

06

Od ebole preminulo i 17 zdravstvenih radnika

11

51

Ostojić sa nekadašnjim pitomcima VRS: Počast palim borcima u Banjaluci

11

28

Vagoni se srušili s nadvožnjaka, ima povrijeđenih: Pogledajte jezive prizore

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima