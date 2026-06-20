Horor u Njemačkoj: Tijelo bebe pronađeno u potoku

Mali grad Reningen u Baden-Virtembergu zavijen je u crno nakon što je potraga za tromesečnim dječakom, koji je otet ispred porodične kuće, završena na najtragičniji mogući način.

Sve je počelo u četvrtak uveče, kada je tridesetsedmogodišnja majka, nakon kupovine i šetnje, nakratko ostavila kolica sa bebom na trotoaru ispred svoje zgrade u ulici Malmhajmer štrase, kako bi u stan unijela namirnice. Tih nekoliko trenutaka bilo je dovoljno da se život porodice pretvori u noćnu moru. Kada se vratila, kolica su bila prazna.

Potraga koja je potresla naciju

Odmah nakon prijave nestanka, koja je policiji stigla oko 23.30 časova, pokrenuta je opsežna operacija potrage. U Reningenu, gradu od oko 18.000 stanovnika, vladala je vanredna situacija. Policija je angažovala oko 40 pasa tragača, uključujući i specijalizovane pse za pronalaženje tijela. Helikopteri i dronovi su čitave noći i tokom petka pretraživali područje iz vazduha, dok su na terenu bili vatrogasci, Crveni krst, Tehnička pomoć i spasilačke službe.

Šok nakon otkrića u potoku

Nažalost, potraga je u petak popodne dobila tragičan epilog. Tijelo djeteta pronađeno je u Rankbahu, potoku koji protiče kroz grad. Policija iz Ludvigsburga potvrdila je da postoji velika vjerovatnoća da je riječ o nestalom dječaku, a dalje mjere identifikacije su u toku, prenosi Bild.

Baka nastradale bebe je u šoku, ne vjerujući kako se tragedija odigrala u tako kratkom vremenskom periodu. Policija sada intenzivno traga za odgovorima na pitanja kako je neko mogao da prati majku i izvrši ovo nezamislivo djelo, dok je nakon pronalaska tijela velika potraga obustavljena.

Ovaj slučaj ostaje otvorena rana za cijelu Njemačku, a istraga o svim okolnostima ovog zločina se nastavlja.