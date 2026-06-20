Srbinu pretukli sina u Beču, on sa braćom preuzeo pravdu u svoje ruke

Državljanin Srbije nalazi se u istražnom zatvoru gdje sa dvojicom rođene braće čeka suđenje nakon što su preuzeli pravdu u svoje ruke i pokušali da osvete njegovog 12-godišnjeg sina.

Naime, do incidenta je došlo u maju mjesecu kada su 13-godišnjaci ponižavali i povrijedili njegovog sina (12). Srbin je odmah reagovao i sve prijavio policiji. Međutim, ispostavilo se da nasilnicima ne prijeti nikakva kazna, jer su mlađi maloljetnici.

Zato je skovao fatalan plan da zajedno sa svoja dva brata sam osveti svog sina.

Inače, kako prenose austrijski mediji, napad na srpskog dječaka je bio brutalan. Naime, nekoliko 13-godišnjaka ga je udaralo i šutiralo, snimajući scene mobilnim telefonom. Zatim su mu skinuli donji veš i mučili ga tako što su mu plamen približili intimnim dijelovima tijela. Video su potom dijelili po društvenim mrežama. Inače, da stvar bude još gora, ovo nije bio prvi napad na srpskog dječaka, jer su ga već ranije isti nasilnici tukli i pljačkali.

Dječak hospitalizovan

Dječak je nakon napada morao da provede jednu noć u AKH bolnici. Njegov otac želio je da počinioci budu pozvani na odgovornost.

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„Moj sin je opterećen svime što se desilo i traumatizovan“, rekao je. Policajci su mu, međutim, samo rekli da nasilnici zbog godina neće snositi krivičnu odgovornost i neće biti kažnjeni.

„Uvrijedio si i povrijedio mog sina“

„Toliko me je to naljutilo jer sam znao da se tim momcima opet ništa neće desiti. Onda sam odlučio da nešto preduzmem protiv daljeg širenja snimaka“, izjavio je kasnije otac tokom saslušanja.

Zajedno sa braćom krenuo je ka stanu u bečkom Hernalsu, gdje živi navodni glavni nasilnik koji je napao njegovog sina. Njih trojica su oko 14 časova izvukli 13-godišnjaka iz zgrade i pretukli. Navodno su ga udarali, šutirali i bacali o zid. Tom prilikom je otac 12- godišnjaka glasno vikao: „Primorao si i uvrijedio mog sina!“

Proces protiv oca i braće 30. juna

Nakon brutalnog osvetničkog napada, 31-godišnji Srbin i njegova braća su uhapšeni. U istražnom zatvoru čekaju suđenje zakazano za 30. jun, gdje će odgovarati za tešku tjelesnu povredu i oštećenje imovine.

Njihov branilac, Filip Vinkler, izjavio je: „Ono što se dogodilo, naravno, nije u redu. Moja tri klijenta duboko žale zbog svog postupka.“

Prema njegovim riječima, slučajevi poput ovog pokazuju da bi i granica krivične odgovornosti od 14 godina morala hitno da se preispita. „Počinioci su sve mlađi. A roditelji žele da zaštite svoju decu.“

(Nezavisne)