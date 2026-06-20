Sveti Teodor Ankirski: Krčmar koji je skrivao tajnu vjere i postao besmrtni mučenik

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju Svetog sveštenomučenika Teodota Ankirskog.
Ovaj Hristov mučenik bio je potajni hrišćanin. Bio je krčmar u Ankiri u vrijeme cara Dioklecijana. Pomagao je crkvu i sahranjivao tijela svetih mučenika.
Tako je sahranio i tijela 7 djevojaka koje su postradale za Hrista: Tekuse, Aleksandre, Klavdije, Faine, Efrasije, Matrone i Julije, koje su nakon mučenja udavljene u jezeru.
Sveta Tekusa javi se u snu Teodoru i reče mu da izvadi njihova tijela i sahrani ih, što on, po mrkloj noći, sa jednim drugom, i učini. Ali taj drug ga prošpija sudiji, koji ga stavi na muke, zube mu polomi kamenjem, a tijelo pretvori u rane.
Posječen je 303. godine. Tijelo mu je sahranio jedan sveštenik. Tu je kasnije podignut hram. Sveti Teodot Ankirski posječen je za Hrista na ovaj dan, prenosi Informer.
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