Sveti Teodor Ankirski: Krčmar koji je skrivao tajnu vjere i postao besmrtni mučenik

Ovaj Hristov mučenik bio je potajni hrišćanin. Bio je krčmar u Ankiri u vrijeme cara Dioklecijana. Pomagao je crkvu i sahranjivao tijela svetih mučenika.

Tako je sahranio i tijela 7 djevojaka koje su postradale za Hrista: Tekuse, Aleksandre, Klavdije, Faine, Efrasije, Matrone i Julije, koje su nakon mučenja udavljene u jezeru.

Sveta Tekusa javi se u snu Teodoru i reče mu da izvadi njihova tijela i sahrani ih, što on, po mrkloj noći, sa jednim drugom, i učini. Ali taj drug ga prošpija sudiji, koji ga stavi na muke, zube mu polomi kamenjem, a tijelo pretvori u rane.

Posječen je 303. godine. Tijelo mu je sahranio jedan sveštenik. Tu je kasnije podignut hram. Sveti Teodot Ankirski posječen je za Hrista na ovaj dan, prenosi Informer.