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Tramp otkrio za Kubu: Moguća operacija po ugledu na Venecuelu

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 22:35

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предсједник САД-а
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je moguća operacija na Kubi po ugledu na Venecuelu.

"Sjedinjene Države nemaju čvrst rok za akciju u vezi sa Kubom. Imamo fleksibilan vremenski okvir", rekao je Tramp.

Američki predsjednik je napomeno da su Kuba i Venecuela znatno bliže Sjedinjenim Državama nego Iran.

"Ako pogledate Iran, to je veoma dug let. Venecuela je relativno blizu, a Kuba je na samo korak odavde", rekao je Tramp.

Tramp je ranije izjavio da će Sjedinjene Države napraviti "kratku stanicu" na Kubi na putu iz Irana.

Sjedinjene Države su 3. januara u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Oni su sprovedeni u Njujork, gdje im se sudi po optužnici za krijumčarenje narkotika, prenosi Srna.

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Donald Tramp

Kuba

Iran

Izrael

Izrael Iran

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